Netanyahu caccia il ministro della Difesa perché vuole fermare la riforma giudiziaria 

TEL AVIV. È bastato un giorno a Benyamin Netanyahu per cacciare il ministro della Difesa Yoav Gallant, del Likud, reo di aver chiesto di congelare la riforma giudiziaria che sta spaccando Israele. Una mossa - compiuta dal premier appena rientrato dalla visita di stato a Londra - che gli era stata sollecitata soprattutto dall’estrema destra del governo, a cominciare dal ministro della Sicurezza nazionale, il falco Itamar Ben Gvir. Gallant aveva spiegato di appoggiare la riforma ma di chiederne il blocco fino al 26 aprile, giorno dell’Indipendenza nazionale, per la necessità «di ritrovare l’unità nazionale. Già adesso - aveva ammonito - esiste un pericolo chiaro, immediato e concreto alla nostra sicurezza nazionale». Parole ccondivise da altri esponenti del Likud, lo stesso partito del premier, come Yuli Edelstein o David Bitan. A sostituire Gallant potrebbe essere l'attuale ministro dell’Agricoltura Avi Dichter, anche lui del Likud, che aveva appoggiato Gallant per poi ripensarci in 24 ore e dichiarare che voterà la riforma.

