Netanyahu a Palazzo Chigi promette più gas liquefatto verso l’Italia  

Un nuovo vertice intergovernativo da tenersi «tra qualche mese» in Israele (l’ultimo fu nel 2013), un auspicio per la ripresa del processo di pace con i palestinesi, l’impegno italiano contro l’antisemitismo, reciproche attestazioni di stima e la promessa israeliana di inviare più gas all’Italia, priva di quello russo causa guerra in Ucraina. In pochi minuti e in estrema sintesi, Giorgia Meloni e Benyamin Netanyahu hanno tracciato, in dichiarazioni alla stampa senza domande, i temi discussi nel loro pranzo ufficiale a Palazzo Chigi. «Israele è un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale. Vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione», ha esordito la premier.

Al leader israeliano, alle prese con un’escalation di violenze in Cisgiordania e all’indomani dell’attacco di Hamas nel cuore di Tel Aviv, Meloni ha assicurato che l’Italia è «pronta a favorire ogni processo politico nei rapporti tra Israele e Palestina e a fare tutto quello che possiamo per facilitare la ripresa degli accordi e la de-escalation». Dal canto suo Netanyahu si è detto «colpito dalla visione e dalla leadership» della presidente del Consiglio «e dalla decisione di portare i nostri rapporti ancora più avanti». Non una parola invece - almeno non davanti alle telecamere - sugli argomenti ampiamente anticipati alla vigilia del viaggio del premier israeliano a Roma: la minaccia del nucleare iraniano e, soprattutto, la richiesta all'Italia di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Mossa che il governo italiano - con l’eccezione di Matteo Salvini - non è intenzionato a fare, in linea con la dottrina europea, nemmeno di fronte alla proposta di esportare più gas liquefatto verso l'Europa attraverso l'Italia.

«Ora c’è la partecipazione dell’Eni nel nostro progetto, ma riteniamo di poterla portare ad un livello ancora superiore», ha spiegato Netanyahu, ribadendo quanto annunciato in mattinata al Forum economico con il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, e invitando Meloni a Gerusalemme «accompagnata da 50 o 100 aziende leader». Domani intanto toccherà al ministro degli Esteri Antonio Tajani volare in Israele per incontri con le autorità dello Stato ebraico: durante la missione si recherà anche a Ramallah, in Cisgiordania, in visita all'Autorità nazionale palestinese.

RIPRODUZIONE RISERVATA