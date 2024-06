Netahnyau in crisi, Gallant sblocca le armi con gli Usa 

TEL AVIV. Pessimo momento per Benyamin Netanyahu. Non solo all'interno di Israele con una possibile crisi di governo sulla leva degli ortodossi, ma anche nei rapporti con gli Usa. A riuscire dove ha fallito lui, è stato il ministro della difesa Yoav Gallant, che a Washington sembra aver sbloccato il carico di armi e munizioni americane che Israele attende da tempo. Al termine dell'importante visita a Washington Gallant - dopo aver incontrato il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan - ha detto che «ci sono stati progressi significativi» sulla questione. «Sono stati rimossi gli ostacoli e - ha spiegato - affrontate le strettoie al fine di portare avanti una serie di questioni e più specificamente il tema del potenziamento delle forze e della fornitura di munizioni per Israele».

Gallant si è anche tolto il classico sassolino dalla scarpa. «In ogni famiglia, e per noi gli americani sono una famiglia, i disaccordi - ha sottolineato - si discutono a stanze chiuse e si rimane uniti». Una chiara critica al video pubblico del premier in cui, la settimana scorsa, ha accusato gli Usa di ritardare l'invio di armi. «Quando le controversie non si risolvono per settimane in stanze chiuse, il premier israeliano - ha ribattuto Netanyahu - deve parlare apertamente». Ma Bibi ha anche altri problemi: il suo governo sembra traballare sotto le minacce dei partiti religiosi, Shas e Torah Unita, imbufaliti dal fatto che alla Knesset non sia mossa di un millimetro la proposta di legge (della maggioranza) sull'innalzamento dell'età per l'esenzione dalla leva degli ortodossi. Dopo la sentenza della Corte Suprema che abolisce ogni esenzione per i religiosi, il presidente della Commissione esteri e difesa del Parlamento Yuli Edelstein (Likud come Netanyahu) ha detto che della legge non se ne parla finchè tutti i partiti non troveranno un testo comune.

