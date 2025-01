Nessuno vuole più fare il pane 

Il pane lo mangiano tutti. A farlo sono in pochi. Anzi, sempre meno. La figura del panettiere è introvabile. «È un problema enorme», ammette Alessia Demurtas, tra i titolari del Panificio Demurtas di Villagrande. «Il pane era una nostra eccellenza, ma proprio perché non c’erano più panettieri qualche anno fa, sebbene a malincuore, abbiamo interrotto la produzione, concentrandoci su altri prodotti», dice la donna. Le difficoltà sono state confermate anche da Gian Pietro Secchi, decano dei panificatori in Sardegna e presidente dell’associazione di categoria Nuoro-Ogliastra sotto l’ala di Confcommercio: «Accade anche perché in Sardegna mancano scuole per panettieri».

Desertificazione

Tra i forni l’età media dei panettieri è piuttosto elevata. Nessun giovane bussa alla porta dei proprietari per candidarsi a un posto di lavoro o semplicemente per praticare un apprendistato. «Un tempo sì, c’era la fila», ricorda Demurtas, esponente della seconda generazione di panificatori. Accadeva nel lontano passato. «Ai tempi di mio padre la richiesta di lavoro era costante, per la selezione c’era l’imbarazzo della scelta. Oggi i giovani hanno altri obiettivi». In genere il panettiere entra in servizio quando quasi tutti dormono, intorno alle 3 del mattino. Smonta verso le 8 o giù di lì. Il resto della giornata è libero. «Come si va avanti? Contiamo sui figli per proseguire le attività», afferma Secchi. Ma quando ai figli quel lavoro non interessa accade l’inevitabile: «Si chiude, non c’è altra soluzione. Eppure il lavoro non è più faticoso come un tempo, anche perché i sistemi di produzione sono tutti automatizzati e il panettiere deve controllare il funzionamento».

Il cuoco

La manodopera manca anche in altri settori produttivi e nella ristorazione. Come i panettieri pure i cuochi stanno diventando merce rara, tanto che i titolari di attività si stanno già dando da fare per reclutarli in vista della stagione turistica. Stefano Piliero, trentenne cuoco di Tortolì e titolare di un locale, offre il proprio punto di vista. «Chi è bravo fa esperienza altrove. Occorre molto sacrificio, anche in termini di orario. Si preferisce lo smart working. Chi è titolare oppure gestisce un’azienda a conduzione familiare ce la fa, in caso contrario le attività sono destinate a chiudere».

