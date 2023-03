Nessuno vuole l’area Enap, asta deserta 

Per ora a nessuno interessa l’ex impero dell’Enap Carbonia. È andata deserta la prima asta giudiziaria per la vendita del compendio di 16 mila metri quadrati in via Mazzini che, fra capannoni, edifici, impianti ricettivi e sportivi, per 60 anni ha rappresentato il fulcro della formazione professionale. Di recente è scaduta, senza che nessun candidato si sia fatto avanti, il primo termine dettato dal Tribunale di Cagliari, sezione fallimenti: ha messo tutto a bando decretando davvero la parola fine a una realtà che ha formato o dato lavoro, fra diretti e indotto, a non meno di 30 mila persone. Negli ultimi 15 anni di gestione, un tracollo verticale che i creditori hanno posto nelle mani dei giudici. Ma i 6 milioni e mezzo di prima base d’asta hanno tenuto lontani i possibili investitori anche perché il compendio, con destinazione urbanistica a servizi, sanità, scuola, impresa, è stato posto in vendita in lotto unico e non suddiviso. Potrebbe aver rappresentato un deterrente non secondario.

Nuova asta

Ora il Tribunale, come da prassi, dovrà indire una nuova asta con un ribasso presumibilmente del 20-25 per cento rispetto ai 6 milioni e mezzo. Contestualmente dovrebbe sentire i creditori per valutare l’ipotesi di suddividere il compendio di via Mazzini in vari lotti da vendere ciascuno separatamente. Al civico 3 di via Mazzini, dopo i pannelli con la scritta “Enap Sardegna”, regna il silenzio.

Nove immobili

Ci sono nove immobili e fabbricati sorti grazie all’intuizione di Giovanni Maria Lai, che negli anni Cinquanta creò la più importante “industria” dell’addestramento professionale in Sardegna. L’inizio della fine con le leggi regionali del 2006 che hanno posto ordine al settore. L’asta non comprendeva il campo di calcio che è di Area. Ma deserta è andata la prima chiamata per i campi da tennis, il centro direzionale. Nella lista anche un ex albergo operaio. Poi i capannoni con i laboratori di termoidraulica, elettronica, elettrauto, saldatori, torneria. A quei prezzi e con una città che vive una contrazione economica, a chi interessa l’ex Enap? «Certo non a noi – spiega l’assessore all’Urbanistica Piero Porcu, peraltro ex dipendente Enap – che facciamo fatica a curare i nostri edifici e a dare ad essi una destinazione: però se il compendio verrà suddiviso ritengo che gli investitori non mancheranno, anche fra l’artigianato, l’impresa tecnologica o scuola». Al momento il mondo dell’impresa resta cauto. Ma ad esempio la società Medianet, pur non esprimendosi su un possibile interessamento ritiene che «il fatto che – analizza l’Ad Pierpaolo Puddu – parte del compendio sia destinato anche a servizi tecnologici potrebbe essere un’iniziativa interessante per Carbonia: la creazione di un polo di servizi ridarebbe vita a una parte del suo patrimonio storico».