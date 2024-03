Nessuno vuole la cantoniera, naufraga il rilancio turistico 

Il progetto era ambizioso: recuperare le vecchie case cantoniere trasformandole in piccoli e accoglienti b&b. Peccato però che quell’anonimo edificio amaranto a Geremeas, che fungeva da alloggio per gli operai dell’Anas che si occupavano della manutenzione delle strade, non lo voglia nessuno. La Città metropolitana l’aveva messo all’asta e avevano partecipato tre acquirenti. Con uno di questi sembrava cosa fatta per l’acquisizione, invece poi l’iter si era inceppato.

«Adesso faremo ulteriori sopralluoghi» spiegano dalla Città Metropolitana, «e poi faremo una nuova asta sperando che questa volta vada a buon fine e si possa provvedere all’assegnazione».

La base d’asta era di 189 mila euro e, trattandosi di un immobile costruito più di 70 anni fa, doveva essere poi sottoposto alla procedura di verifica di interesse culturale da parte della Soprintendenza, passo fondamentale per il passaggio all’aggiudicazione definitiva e all’alienazione del bene.Già al momento della messa all’asta della struttura, il Comune si era detto molto soddisfatto nel caso fosse stata trasformata in un centro turistico o in un b&b in considerazione dell’importanza logistica.

In tutti questi anni la Cantoniera è rimasta chiusa e abbandonata a se stessa.

