Nessuno vuole il parcheggio multipiano 

L’ultimo dietrofront sa di condanna definitiva: il parcheggio multipiano non lo vuole più neppure la società commerciale cinese che di recente si era aggiudicata il bando indetto dal Comune per la gestione dell’infrastruttura di via Verona. Un impianto nato poco più di venti anni fa ma a questo punto sempre più simbolo di spreco di denaro pubblico. Una cattedrale, vuota, non nel deserto ma in pieno centro di Carbonia, sorta per rimettere ordine (si disse) al sito che un tempo ospitava il cinema all’aperto.

Il bando

Per cercare di rivitalizzarlo dal punto di vista commerciale (e salvarlo dalle scorrerie frequenti dei vandali) tempo fa l’amministrazione aveva deciso di concedere il multipiano al migliore offerente, individuando in modo particolare come target le attività commerciali o di ristorazione. Queste ultime avevano declinato l’invito: troppo dispendioso. Si era fatti avanti, invece, una società cinese, la Shangai srl, in virtù di una serie di operazioni che dovrebbero portare presto all’apertura in via Gramsci di un’attività commerciale nello stabile adiacente al multipiano e un tempo sede della Upim. La gestione era stata aggiudicata al volo. Ma, pochi giorni fa, colpo di scena: su richiesta degli stessi assegnatari, è stato revocato l’affidamento del bando di gestione alla Shangai Group srl. Hanno rinunciato ad apporre la firma sul contratto. Erano gli unici offerenti. Secondo indiscrezioni, avrebbero fatto sapere di aver mutato i programmi.

Nessun servizio

Il Comune concedeva agli ipotetici gestori di tenere per la propria clientela circa la metà dei 120 stalli presenti su due piani e di lasciare la parte restante a uso pubblico gratuito. A carico dei vincitori le manutenzioni, la videosorveglianza e il pagamento di un affitto (l’offerta si sarebbe aggirata sui 5.000 euro l’anno. «Prendiamo atto con rammarico perché sembrava un problema risolto – spiega l’assessore alle Attività commerciali Michele Stivaletta – ripartiamo con le procedure di assegnazione della gestione ragionando su come eventualmente modificare il bando: conforta sapere che tuttavia alcuni privati si sono accordati per riaprire quanto prima delle attività in via Gramsci». Ma il multipiano resta vuoto e chiuso. Un’inutile, enorme, colata di cemento.