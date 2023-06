Nessuno vuole il mattatoio, il bando comunale va deserto 

Nessuno ha risposto al bando del Comune di San Gavino per l’affidamento del mattatoio in via Villacidro. Così continuerà a rimanere chiusa la struttura che fino a qualche anno fa garantiva 17 posti di lavoro diretti ai quali si aggiungevano quelli dell’indotto. L’assessora alle Attività produttive Silvia Mamusa non si scoraggia: «Abbiamo avuto alcune interlocuzioni con aziende che avevano manifestato un interesse generale verso la struttura che per tanti anni ha avuto una storia produttiva importante per il nostro territorio. Abbiamo pubblicato un avviso e a breve sarà pubblicata la proroga per un altro mese».

Ma per il consigliere comunale del gruppo misto Stefano Altea si è perso troppo tempo: «Circa due mesi fa in Consiglio comunale predissi che questa manifestazione di interesse sarebbe andata deserta. Il mattatoio comunale non è più appetibile perché l’amministrazione non ha investito un euro né per conservare in buono stato l’immobile né tantomeno per migliorarlo. Il mattatoio rappresenta una delle tante incompiute di questa amministrazione». Aggiunge Gabriele Virdis della segreteria della Cgil territoriale: Abbiamo chiesto più volte all’amministrazione la riapertura della struttura. Ad oggi non si intravedono prospettive concrete e si continuano a perdere posti di lavoro in una delle province più povere d’Italia in cui molti giovani e non devono partire alla ricerca di un’occupazione che in Sardegna rimane solo un lontano miraggio».