Nessuno vuole il campeggio comunale 

Nessuno (per ora) vuole acquistare il campeggio comunale di Villaputzu, a Porto Corallo, chiuso da tre anni. L’ultima asta – la quarta in dieci mesi con importo base di tre milioni e 137mila euro – è andata ancora una volta deserta ma il sindaco Sandro Porcu, nonostante gli attacchi di una parte dell’opposizione, è deciso a proseguire sulla strada della vendita (e non della locazione).

Il sindaco

«La struttura riconsegnata al Comune circa un anno fa – dice Porcu – necessita senz'altro di notevoli investimenti, questo aspetto non ha agevolato una vendita in tempi rapidi come ci si augurava. Ma queste stesse considerazioni, aggiunte a quanto si sta verificando per strutture analoghe anche in Comuni del circondario, continuano ad avvalorare la convinzione che la soluzione della locazione non sia ancora la scelta più idonea».

Per il primo cittadino «il Comune non può gestire in maniera efficiente ed economicamente vantaggiosa il campeggio. Le strutture ricettive come questa, quelle che funzionano in Sardegna e ovunque nel mondo, necessitano di investimenti e di una gestione differenti da quelle che possono essere garantite dal tramite della proprietà di un ente pubblico». Si va avanti, insomma, anche se «con una metodologia differente – aggiunge Porcu – utilizzeremo cioè altri metodi di vendita di alienazione di beni pubblici previsti nel codice dei contratti». Per il primo cittadino «questione di poche settimane, io resto ottimista anche perché i sopralluoghi in questi ultimi mesi sono stati numerosi. L’obiettivo è aprire il campeggio nel 2024». In ogni caso «se è difficile la vendita, figuriamoci la locazione».

La critica

Di diverso avviso il consigliere di minoranza Stefano Pili: «I fatti parlano da soli, siamo di fronte ad un enorme problema di programmazione e di gestione. Il sindaco continua imperterrito a procedere sulla strada della vendita senza mai aver dimostrato con i dati che sia la soluzione migliore». Secondo Pili «questa è una gestione del bene pubblico abbastanza discutibile, occorre pensare subito ad altre soluzioni, anche temporanee».

Sempre dai banchi della minoranza la consigliera Antonietta Granata serve un mezzo assist al sindaco: «Ritengo – dice - che il primo cittadino abbia ragione nel momento in cui afferma che queste strutture è meglio che le gestiscano i privati. Se però la vendita non va in porto allora si cambi strategia. Io suggerirei un cambio di destinazione d’uso per realizzare lì un centro per anziani, magari anche una casa di cura. La vogliono sul mare, quale zona migliore di questa?».

