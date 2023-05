Nessuno vuole i soldi della Regione 

Un finanziamento regionale di oltre due milioni di euro per le piccole imprese, soldi a fondo perduto per rafforzare la competitività delle aziende che operano nel settore del turismo, della ristorazione, dei servizi, della cultura e dell’ambiente. Peccato però che quei soldi, inseriti nell’Accordo di programma per lo sviluppo del Parteolla e del Basso Campidano, siano rimasti in gran parte inutilizzati. Al bando pubblicato un anno fa dal Centro regionale di programmazione hanno infatti partecipato solo otto aziende che hanno incassato complessivamente circa 786 mila euro, un terzo dell’investimento totale.

Il bilancio

Se non proprio un flop, sicuramente un risultato ampiamente al di sotto delle attese tenuto conto che si trattava di un bando a sportello dove contava, prima di tutto, la velocità nella presentazione delle domande. Il caso è stato sollevato durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Dolianova dalla consigliera d’opposizione Stefania Frigau: «È necessario avviare una seria riflessione su quanto accaduto - sottolinea Frigau - non è pensabile che le imprese del territorio rinuncino deliberatamente a risorse così importanti. Un accordo di programma mirato non è roba di ogni giorno. Si tratta di un evento straordinario che andava sfruttato a dovere». A pesare sull’esito del bando, secondo la consigliera di minoranza, la carenza di informazioni: «La comunicazione in questi casi è fondamentale - rimarca ancora Frigau - è vero che la competenza è della Regione, credo però che anche le amministrazioni comunali debbano dare il proprio contributo organizzando incontri o seminari. D’altra parte l’accordo è stato sottoscritto dall’Unione dei Comuni».

Il futuro

Non tutto però è perduto: il Centro regionale di programmazione procederà presto a un nuovo bando utilizzando le somme residue (1,2 milioni di euro). La speranza è che stavolta tutte le risorse arrivino a destinazione: «Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a organizzare incontri e seminari con le imprese - ha dichiarato in Consiglio il sindaco Ivan Piras - occorre però capire cosa non abbia funzionato nel primo bando. Non credo sia solo un problema di carenza di informazione, bisogna verificare se le tipologie di investimento fossero tagliate per le imprese presenti nel nostro territorio. Senza dimenticare le difficoltà che attraversano in questo periodo le attività produttive. In ogni caso - conclude il primo cittadino - siamo pronti a fare la nostra parte». Per chiarire i contenuti del nuovo bando, il Circolo Dolia su proposta dei consiglieri di opposizione promuoverà a breve un confronto tra le imprese e i tecnici del Crp.