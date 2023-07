«Nessuno usi i sassi per ancorare gli ombrelloni»  

C’è una parte dedicata ai sassi nell’ordinanza sulle spiagge firmata dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci. Da altre parti si portano via la sabbia, nell’isola invece sarebbe di moda portare ( e lasciare) i sassi al centro dell’arenile per ancorare l’ombrellone onde evitare che il vento se lo porti via. Di conseguenza, vietato portare sassi in spiaggia. Il primo cittadino Ignazio Locci fa presente che «a Calasapone, diversi bagnanti hanno preso di mira il muro dell’antica tonnara mentre a Calalunga costeggiano il fiumiciattolo alla ricerca del sasso ideale. Idem a Coa Cuaddus dove la collina al confine con l’arenile diventa terra di conquista per la ricerca del sasso. Non riusciremo a risolvere il problema - spiega Locci - sta di fatto che gli operai, prima di passare con la macchina che pulisce la spiaggia, perdono due ore di tempo a rimuovere le decine e decine di sassi disseminati in lungo e in largo. Ci sono poi diverse persone, bambini compresi che si sono infortunati semplicemente camminando e andando a urtare con le dita dei piedi in questi sassi». Il sindaco spiega che gli operai ne ritirano a carrelli tutte le mattine: «Eppure un picchetto rimovibile per gli ombrelloni costa 50 centesimi. Sarà anche curioso l’argomento, intanto abbiamo fornito uno strumento alla Polizia locale e ai barracelli per poter agire in spiaggia per restituire un minimo d’ordine e di vivibilità alle nostre spiagge». (s. g.)

