«Nessuno tocchi padre Gabriele Biccai» 

«Rivolta dei fedeli contro padre Gabriele Biccai? Non scherziamo, nessuno tocchi il nostro parroco». Le parole di sono di Aldo Lobina, consigliere comunale e parrocchiano di Santa Barbara. Ma sono, in qualche modo, la sintesi dei discorsi che si sono rincorsi in paese (e sul web) dopo lo sfogo di alcuni fedeli che hanno inviato una mail all’arcivescovo Giuseppe Baturi, sostenendo che padre Biccai è spesso assente per impegni istituzionali (è il “provinciale” per l’Italia centrale, praticamente una sorta di vescovo, dei Carmelitani scalzi).

La difesa

Tante le reazioni sui social nei gruppi dedicati a Sinnai. Alcune rabbiose, altre più ragionate e pacate. Come quella di Simonetta Farris, catechista ed educatrice professionale dopo tanti anni trascorsi come insegnante di italiano. «Quando abbiamo letto quelle accuse», racconta, «ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa. Magari scrivere una lettera da indirizzare al giornale. È stato lo stesso padre Biccai a dissuaderci». E ora ha la possibilità di raccontare l’altra verità. «Certo», riprende Farris, «vorremmo averlo di più ma lui si fa in quattro per la comunità. Ha fatto crescere Casa 12 dove chi ha bisogno trova vestiti e accessori, sostiene le Vincenziane che distribuiscono generi di prima necessità. E, proprio domenica scorsa, ha inaugurato ufficialmente il Mosaico, un centro di ascolto dove chiunque può raccontare i suoi problemi: chi ha perso un figlio, uno straniero appena arrivato, un anziano che ha bisogno di aiuto per svolgere operazioni burocratiche». E, a proposito di anziani, «ha preso in affitto un locale in piazza: ora hanno finalmente un posto dove trattenersi anziché stare sotto il sole o al freddo a seconda delle stagioni».

Le ragioni

Un quadro molto differente rispetto a quello raccontato, alcuni giorni fa, da altri parrocchiani. La ragione? «Questa», riprende Farris, «è una comunità ancora ferita per la scomparsa di don Alberto Pistolesi: forse non tutti hanno elaborato il lutto». Il parroco, morto due anni fa in un incidente al Poetto, era, aggiunge Farris, «un vulcano. Difficile sostituire un personaggio così: lui, con il suo sorriso giocoso, era sempre presente. Ma padre Gabriele è un’altra cosa. Eppure è riuscito a prendere il suo posto nei nostri cuori. Capisco chi si lamenta perché vorrebbero averlo di più. Ma lui è presente in modo diverso. E noi siamo felicissimi di averlo. Non serve stare a disposizione 24 ore su 24», conclude Farris, «dobbiamo abituarci a pretendere qualità e non quantità rispetto al tempo passato insieme».

Le reazioni

Tanti gli interventi nei gruppi Facebook su Sinnai. In uno di questi compare anche il profilo “Oratorio Santa Barbara Sinnai” che, secondo alcuni parrocchiani, sarebbe senza una guida. «Noi ragazzi dell’oratorio di Santa Barbara», scrivono in un commento diventato virale, «volevamo rassicurare le cosiddette “pie donne”. Noi animatori dell’oratorio non ci sentiamo nella maniera più assoluta trascurati dal cosiddetto “parroco a metà” anzi, siamo molto contenti e fortunati ad avere Padre Gabriele con noi, che è sempre disposto a ritagliare un pezzo del suo tempo per noi quando glielo chiediamo, e non. E siamo ancora più lieti di avere non solo una guida spirituale ma un amico a cui possiamo chiedere un consiglio nel momento del bisogno, e che è sempre in grado di strapparci un sorriso».

RIPRODUZIONE RISERVATA