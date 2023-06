«Nessuno tocchi l’Intermare» 

Antonio Pilia ha 76 anni e una lunga esperienza nel settore della carpenteria pesante. L’imprenditore di Tortolì è titolare della società Movicar che lavora per conto dell’Intermare con 40 operatori in attività tra l’officina di Baccasara e lo stabilimento di via Lungomare. Da mesi è spettatore di dibattiti e polemiche sulle concessioni richieste da Saipem per soddisfare nuove esigenze logistiche aziendali.

«Non capisco - esordisce Pilia - come si faccia a mettere in discussione Saipem. È una multinazionale che, ogni mese, garantisce centinaia di buste paga, tra dipendenti diretti e indiretti. Qui rischiamo di assistere a un film già visto ai tempi della Cartiera. Sappiamo tutti com’è andata a finire quella storia e ancora oggi ce ne lecchiamo le ferite». Saipem (138 dipendenti dichiarati al 31 marzo 2023 e un esercito di terzisti in cantiere) ha richiesto alla Regione la concessione di 6 ettari delle aree ex Cartiera e, dall’Autorità di sistema, attende il rinnovo della concessione fino al 2036. «Se qualcuno pensa che possiamo fare a meno dell’Intermare - afferma l’imprenditore - è in malafede». Contro la richiesta di ampliamento della concessione che Saipem ha trasmesso all’Authority si sono schierate 35 realtà, tra pubblico e privato. «L’Intermare può benissimo convivere con la nautica, settore che spero possa crescere e incentivato. Però - conclude Pilia - non posso più tollerare il silenzio delle istituzioni, compreso il Comune di Tortolì negli ultimi anni, rispetto a questo clima di diffidenza sull’Intermare, che ad Arbatax insiste da mezzo secolo e ha garantito benessere al territorio».