«Nessuno tocchi le nostre scuole » 

Gli amministratori comunali di Fluminimaggiore non sono d’accordo con il nuovo Piano di dimensionamento scolastico e chiedono alle istituzioni che le scuole del paese rimangano con l’Istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea”. «La posizione univoca e coesa di tutta l’amministrazione comunale - spiega il sindaco Paolo Sanna – nasce dalla convinzione del ruolo insostituibile assolto ormai da anni dall’Istituto “Eleonora d’Arborea” nel nostro territorio. La collaborazione tra gli amministratori comunali e la dirigenza scolastica ha portato a un considerevole miglioramento delle condizioni e delle dotazioni tecnologiche dei plessi scolastici del nostro paese, diventando un riferimento nella lotta alla dispersione scolastica». La scuola dell’infanzia, la vecchia scuola elementare e la media di via Argiolas, secondo il nuovo Piano di dimensionamento scolastico dovrebbero essere accorpate all’Istituto “Nivola”. «Senza nulla togliere al nuovo Istituto comprensivo ma la soppressione della dirigenza, così come della segreteria – prosegue - comporterebbe l’insorgere di numerosi disagi per il corpo docente e per le famiglie degli alunni. Per qualsiasi necessità dovrebbero rivolgersi a un’altra istituzione scolastica». Sulla questione il primo cittadino di Fluminimaggiore e gli assessori comunali hanno nei giorni scorsi approvato una specifica delibera di Giunta. «Chiediamo di rivedere la proposta di dimensionamento – conclude Sanna – senza sopprimere l’Istituto “Eleonora d’Arborea”, sia per motivazioni di ordine pedagogico e sociale, sia per questioni economiche e culturali».

