«Nessuno tocchi il liceo Lussu» 

«Nessuno tocchi il liceo Emilio Lussu». A Sant'Antioco e dintorni si diffonde il sentimento di difesa dell'istituto scolastico e di tutta la realtà globale che comprende anche le scuole di Calasetta. L'idea di accorparlo all'Amaldi di Carbonia ha suscitato il finimondo.

I timori

L'isola punta alla sua autonomia e mette in evidenza che il numero totale fra studenti e alunni rende l'istituto comprensivo globale esente da ogni ipotetico accorpamento. «Il nostro liceo che rischiava la cancellazione già tre anni fa, è stato salvato grazie all’intuizione dell’istituto globale. Questo ha consentito di dare stabilità all’intera autonomia scolastica di Sant’Antìoco - ha detto il sindaco Ignazio Locci - la condizione e andamento della demografia scolastica porterà nel prossimo futuro a seguire il nostro esempio, non ci sono dubbi. L’equivoco comunicativo di questi giorni, che ipotizzava lo scorporo del liceo, deve servire a tutti noi per riflettere sull’organizzazione della rete scolastica, ma soprattutto mi piacerebbe che si parlasse di più di scuola tenendo a mente il futuro è il presente dei nostri ragazzi».

Gli ex studenti e docenti

Assieme al sindaco, im prima linea anche l'assessore alla Cultura mentre gli insegnanti invitati dalla dirigente d’istituto al silenzio, non rilasciano dichiarazioni. «Da ex-studente del Lussu che ora si trova a difenderne l'esistenza in qualità di assessore alla Pubblica istruzione di Sant'Antioco, non posso che essere contrario all'ipotesi di accorpamento con altre realtà similari - dice Luca Mereu - soprattutto poi se accadrà con istituti di altre città: no per mero calcolo economico. Quindi, nessuno tocchi il liceo di Sant'Antioco per quello che è stato, quello che è ma, soprattutto, quello che sarà ancora». C'è chi il problema l'aveva già affrontato negli anni scorsi. «Se proprio si volesse smontare il “globale”, si dovrebbe creare un'altra autonomia, formata dal liceo e dall'Ipia - dice Mario Corongiu, che oltre ad essere stato sindaco, ha insegnato al Lussu - il problema è stato affrontato già anni fa. E si ripresenta puntualmente, da un lato perché mancherebbero le risorse, dall'altro perché purtroppo, col passare degli anni, diminuiscono gli studenti».

