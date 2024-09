«Nessuno spara a Biden?» E Musk va sotto inchiesta 

WASHINGTON. Il Secret Service ha aperto un’indagine su Elon Musk per il suo post di domenica su X, quando commentando il secondo attentato a Trump si chiedeva come mai nessuno abbia mai cercato di uccidere Kamala Harris o Joe Biden. Ventiquattrore dopo il miliardario l’ha cancellato, spiegando che si trattava semplicemente di una battuta e di una frase decontestualizzata.

Il Secret Service ha il compito istituzionale di capire se una persona rappresenti una minaccia imminente per il presidente o il vicepresidente in carica o un ex. Il portavoce Nate Herring non ha rilasciato dichiarazioni, limitandosi a confermare l’indagine sul patron di X e di Tesla è stata aperta. Il post aveva naturalmente suscitato l’irritazione della Casa Bianca che l’aveva bollato come irresponsabile. «La violenza non solo dovrebbe essere condannata, ma non dovrebbe mai essere incoraggiata. Questa retorica è irresponsabile», aveva avvertito la portavoce Karine Jean-Pierre. Minacciare il presidente o il vicepresidente Usa è un reato che può comportare una multa o fino a cinque anni di prigione.

