«Nessuno scontro con la magistratura»  

La magistratura e le riforme. Lo scontro tra poteri, che non c'è. Mentre solo una «piccola parte» delle toghe sarebbe «fuori dalle righe». Giorgia Meloni da Dubai blinda Andrea Delmastro e risponde alle polemiche. Tutto dopo che Guido Crosetto ha evocato un’opposizione giudiziaria al Governo e dopo che Gianni Letta ha agitato la maggioranza (e Forza Italia) con il suo invito a non toccare i poteri del presidente della Repubblica.

Il caso Donzelli

Il quarto d'ora con la stampa italiana è sui problemi interni. Sul sottosegretario, spiega: «Aspettiamo la sentenza passata in giudicato», respingendo le richieste di dimissioni delle opposizioni e le accuse che si aggiungono: il Gup segnala che i documenti passati al collega di partito Giovanni Donzelli erano a «limitata divulgazione per ragioni di ordine e sicurezza pubblica».

Visto dalla premier

Meloni si concentra sulle tensioni con la magistratura dopo l'intervista del ministro della Difesa che Meloni non sconfessa: «Per chi viene da destra, chi serve lo Stato è sempre un punto di riferimento» ma che non ci sia uno «scontro non significa non segnalare parole che vanno bene per la politica, ma arrivano da una piccola parte della magistratura che ritiene che i provvedimenti di alcuni governi che non sono in linea con una certa visione del mondo debbano essere contrastati». Pensa alle decisioni del tribunale di Catania sui migranti.

Il “fuoco amico”

Sulla riforma c’è il fuoco amico dello storico braccio destro di Berlusconi. La premier: quelle di Gianni Letta non sono parole di «contrasto», seppure non condivisibili appieno. Il premierato rafforza il Governo non sui poteri, ma sulla «stabilità».

La questione bollette

La fine del mercato tutelato, dice la premier, l'hanno voluta «i Governi Renzi e Gentiloni». Ora il Governo ha le mani legate: lo stop alle tutele è obiettivo del Pnrr e della terza rata», già incassata. Si deve «evitare che le bollette aumentino e su questo siamo concentrati». Anche se non sembrano al momento esserci molti margini con Bruxelles, dove sono ore delicate anche per la riforma del Patto di stabilità.

