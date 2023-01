Nessuno sconto alla Teknoservice, d’ora in poi la società che gestisce il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti a Capoterra non potrà più sbagliare: è il diktat imposto dall’amministrazione comunale, che ha incontrato i vertici dell’azienda torinese per illustrare tutti i disservizi subiti dai cittadini nei primi sette mesi di gestione dell’appalto. Non ci saranno – almeno per ora – penalità nei confronti della Teknoservice, ma il Comune ha fatto capire ai titolari dell’impresa di non essere più disposto a tollerare il mancato rispetto del ritiro dei rifiuti o le strade sporche. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega l’importanza di discutere direttamente con i proprietari della società: «Nessun intermediario o responsabile del territorio, volevo che fosse la proprietà a toccare con mano la situazione di Capoterra. I proprietari della Teknoservice sono stati molto collaborativi e hanno dimostrato la volontà di cambiare marcia, vedremo se alla parole seguiranno i fatti: l’unica cosa certa è che pretenderemo il rispetto del servizio che si erano impegnati a garantire, non possiamo permettere che i cittadini subiscano ancora disagi».

La situazione

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Servizi tecnologici, spiega quali sono i punti focali sul quale il Comune sarà intransigente: «I tempi del ritiro dovranno essere rispettati in maniera rigida, non saranno più tollerati ritardi di un giorno come è accaduto più volte in questi mesi. Le strade, inoltre, dovranno essere spazzate la mattina, e non la sera. La Teknoservice ha in mano un appalto da 25 milioni di euro, ci aspettiamo che rispettino l’offerta tecnica che l’ha portata a vincere la gara: i cittadini pagano le tasse, devono avere in cambio un servizio efficiente». Quasi cinquanta segnalazioni alla polizia locale su rifiuti affastellati per le vie del territorio e disagi vari legati alla raccolta differenziata, un esposto alla procura sull’operato della Teknoservice: Silvano Corda, consigliere del Psi e presidente della Commissione di vigilanza, da mesi denuncia i disservizi subiti dai cittadini: «Il sindaco in questi mesi è rimasto in silenzio, dopo le segnalazioni ha iniziato a battere i pugni sul tavolo, ad annunciare che per la società ci sarebbero state sanzioni, invece è finita a tarallucci e vino. Ricevo quotidianamente decine di rimostranze da parte dei cittadini, soprattutto anziani e malati, che lamentano continui disservizi. Continuerò a vigilare sull’operato della Teknoservice, vedremo se ci sarà davvero un miglioramento del servizio».

I pannolini

Uno degli aspetti che maggiormente ha infastidito i cittadini è stato il mancato rispetto del ritiro dei panni e pannolini, che non finiscono più nel secco ma costituiscono una categoria a sé. «Credo che sia uno dei problemi principali – racconta Antonio Zedda, un residente - , un grosso disagio soprattutto per chi non ha un cortile, stessa cosa è accaduto più volte con i mastelli dell’umido, svuotati il giorno successivo a quello previsto dal calendario».