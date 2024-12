«Nessuno sconto ai torturatori  del vecchio regime» 

Damasco. Prosegue a ritmi serrati la transizione politica in Siria con intense consultazioni per l’assegnazione dei vari ministeri nel governo a interim, guidato da Muhammad Bashir, espressione della coalizione armata islamista di Hayat Tahrir ash Sham (Hts), incarnata nel Comandante militare Ahmad Sharaa (Jolani) e da anni iscritta dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nella lista delle organizzazioni terroristiche. Dopo l’amnistia a tutti i militari governativi, Jolani ha assicurato però che «i torturatori» del regime degli Assad, durato 54 anni, non saranno perdonati e che per loro non ci può essere amnistia. «Li perseguiremo in Siria e chiediamo ai Paesi di consegnarci coloro che sono fuggiti affinché si possa ottenere giustizia», ha detto Sharaa, dimostrandosi abile nel dosare sorrisi rassicuranti e minacce.

Finora, però, le nuove autorità a Damasco non si sono espresse circa i rapporti con Israele, che l’altra notte ha effettuato nuovi raid aerei su obiettivi militari, proseguendo di fatto la smilitarizzazione della Siria del futuro. Un portavoce militare israeliano ha confermato quanto denunciato dai siriani circa la razzia da parte delle forze armate dello Stato ebraico - che da giorni occupano nuove porzioni di territorio siriano in violazione delle risoluzioni Onu - di un numero imprecisato di carri armati siriani e altri mezzi da guerra di Damasco. Jolani, dal canto suo, ha presieduto a Damasco una riunione con altre fazioni armate «rivoluzionarie», provenienti dalle regioni di Daraa e Qunaytra, al confine con il Golan occupato da Israele. La guerra intestina in Siria prosegue però nei fronti nord e orientali. Sotto i colpi delle forze arabe filo-turche, le fazioni curde si sono ritirate dall’enclave di Manbij.

