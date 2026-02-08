VaiOnline
Santu Lussurgiu.
09 febbraio 2026 alle 00:41

Nessuno sciopero, a Sa Carrela in pista con il caschetto  

L'incessante pioggia non ha frenato una ventina di cavalieri a sa Duminiga de provas de Sa Carrela ‘e nanti. La prima giornata di prove generali si è svolta regolarmente, i cavalieri lussurgesi si sono cimentati sul terriccio di via Roma nonostante il tempo inclemente, tutti protetti da caschetti e paraschiena nel rispetto del decreto Abodi. Nessuno sciopero: la preannunciata astensione di alcuni cavalieri, contrari al decreto ministeriale, non c’è stata.

Un po' di amarezza invece tra gli spettatori. Il confronto inevitabile con Oristano ha suscitato perplessità e la domanda fatidica: perché il decreto è stato applicato a Sa Carrela 'e nanti e alla Sartiglia no? «Il nostro è Carnevale storico d’Italia, riconosciuto dal Ministero e dalla Regione, non si comprende proprio questa difformità di applicazione della normativa», questo il mormorio del pubblico tra una Carrela e l’altra. In realtà la soluzione per la Sartiglia è stata l’affiliazione a un ente di promozione sportiva, una strada che potrebbe essere seguita anche per altre corse a cavallo. E intanto le pariglie al galoppo hanno mostrato affiatamento e compostezza come da tradizione, regalando momenti di entusiasmo.Ora cresce l’attesa per le tre giornate, da domenica a martedì. «Abbiamo agito per salvaguardare sa Carrela 'e nanti – spiega il sindaco Diego Loi -Se ci saranno altri percorsi di carattere tecnico per tutelare la corsa li seguiremo, compresa la soluzione adottata alla Sartiglia, che stiamo esaminando insieme con l'associazione cavalieri».

