31 agosto 2025 alle 01:01

Nessuno sa fermare le azzurre 

Prosegue la marcia vincente dell'Italdonne ai campionati mondiali in Thailandia. Le azzurre, chiamate a confermare le tre vittorie della fase a gironi di Phuket, hanno battuto la Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) nella sfida valida per gli ottavi di finale, conquistando la 33ª vittoria consecutiva in manifestazioni ufficiali. Nel primo match da dentro o fuori, capitan Danesi e compagne hanno superato il sestetto tedesco guidato dal ct italiano Giulio Bregoli, dimostrando grande solidità nel corso di un match combattuto nei primi due set. Le ragazze di Velasco hanno dunque messo in campo l'ennesima prova da grande squadra staccando il pass per i quarti di finale che le vedrà opposte alla Polonia che ha battuto 3-2 il Belgio. Appuntamento fissato per mercoledì 3 settembre quando le azzurre torneranno al PalaHuamark per un match che varrà l'accesso alla zona medaglie. «Non mi aspettavo questo tipo di partita, devo essere sincero - ha ammesso il ct azzurro - perché di solito loro ricevono molto bene e giocano con una fast efficace. È venuta fuori una partita più semplice di quello che mi aspettavo. Ce la prendiamo, dovremo dosare bene le energie».

