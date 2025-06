Nessuno ripara la perdita fognaria, al Cep si vive con le finestre chiuse 

Una grossa perdita fognaria dal mese di aprile tra via Avogadro, via Archimede e via Gioia, crea numerosi disagi agli abitanti del quartiere Cep. In due mesi il riversamento di liquami è aumentato sempre di più insieme alle lamentele e alle segnalazioni dei residenti all’Area (Azienda regionale per l'edilizia abitativa), sinora cadute nel vuoto.

«Ho inviato diverse pec all’Area nelle scorse settimane – afferma Roberto Rais, residente in via Avogadro - ricevendo soltanto il numero di protocollo della pratica. Nessuno è intervenuto e ormai la situazione è diventata insostenibile».

Questo problema si è ripresentato per la seconda volta dato che già due anni fa si era verificata la fuoriuscita di liquami nello stesso punto. « È impossibile aprire le finestre di casa a causa della puzza – afferma Graziella Paderi, inquilina in via Archimede -. Vivo con una persona disabile e sono costretta a tenere accesa l’aria condizionata tutto il giorno».

Non solo una maleodorante bega, dato che il liquido fognario attraversava sia i giardini condominiali sia il marciapiede che da via Flavio Gioia conduce a via Archimede, rendendo il terreno scivoloso. «In questa strada passano parecchie persone anziane – afferma Ivano Pisano, abitante del quartiere – che rischiavano di cadere a causa del marciapiede reso scivoloso dalla perdita». E allora sono stati gli stessi residenti a rimboccarsi le maniche, creando un canaletto che impedisce ai liquami di attraversare il marciapiede e di arrivare fino a via Flavio Gioa e via Caltagirone.

Gli abitanti della zona, ormai esasperati, annunciano di voler denunciare la situazione alla Asl nella speranza che questa situazione possa essere risolta il prima possibile.