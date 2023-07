Nessuno rimuove il barchino dei migranti 

Da gennaio un barchino è adagiato sulla spiaggia di Margine Rosso, monumento dei nostri tempi.

Nell’inverno scorso alcuni migranti erano sbarcati da quell’imbarcazione, allontanandosi senza lasciare tracce. Immediate le segnalazioni agli enti competenti e immediato anche l’interessamento degli agenti della Polizia locale che erano pronti a intervenire per rimuovere il barchino. Ma non era stato così semplice. La spiaggia è di competenza del Demanio e ne era nata una querelle burocratica anche perché mancava – ed evidentemente manca ancora – un mezzo adatto per portare via l’imbarcazione.

Il Comune si era detto subito pronto a collaborare con la Capitaneria ma il tempo è passato e tutto è ancora in stallo. Nel frattempo l’unica cosa che è cambiata è che l’imbarcazione si trova in condizioni sempre più critiche e perde pezzi piano piano, creando qualche pericolo ai bagnanti. Per fortuna la pulizia, anche nella zona, è costante.

I frequentatori della spiaggia sembrano averci fatto l’abitudine: c’è chi la utilizza per proteggersi dal sole, chi ci si stende sopra, chi – i bambini – ci gioca sotto l’occhio vigile dei genitori.

RIPRODUZIONE RISERVATA