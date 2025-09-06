Nessuno rimpiazza i giochi rubati dal parco: «L’area è inutilizzabile, ci hanno dimenticati» 

A maggio l’amara sorpresa: i giochi del parco di via Talete, tanto apprezzati dai bambini che frequentano le scuole della zona e che abitano da quelle parti, erano spariti nel nulla. La speranza delle famiglie, che avevano segnalato quanto accaduto al Comune, era che prima dell’inizio delle scuole sarebbe stato sistemato tutto. Invece ancora ieri nell’area verde c’erano delle reti di cantiere attorno agli spazi che un tempo ospitavano i giochi.

«Abbiamo chiesto l’intervento dell’amministrazione, sollecitandola più volte. E sono arrivate anche della rassicurazioni sul fatto che i giochi sarebbero ritornati al loro posto. Invece la situazione è rimasta invariata rispetto a più di tre mesi fa», protestano le famiglie che vivono nella zona di via Talete.

Lo spazio utilizzato e amato dai bambini è stato vandalizzato a fine maggio. Secondo quanto riferito da alcuni genitori, qualcuno durante la notte aveva rubato le attrezzature, rendendo inutilizzabili i giochi. Da quel momento sono state fatte diverse segnalazioni e la denuncia del furto o atto vandalico. Per ora non è cambiato niente.

