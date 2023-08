«Nessuno può offendere il nostro paese» 

Prima la lettera inviata all’Unionesarda.it di due malcapitati turisti, che dopo aver affittato una casa vacanze nella zona di Fluminimaggiore denunciavano di aver trovato una residenza «lurida e priva di servizi». Poi le dichiarazioni dell’assessore al Turismo di Siniscola, che condannava l’accaduto e invitava la coppia di turisti a trascorrere gratuitamente le ferie nella Baronia anziché nel Fluminese. Abbastanza per scatenare l’indignazione degli abitanti di Fluminimaggiore dove, peraltro, da anni si lavora al sogno dell’Happy Village, ovvero un paese dotato di tutti i servizi capace di offrire una residenza alternativa ai pensionati (facoltosi) del Nord Europa.

Indignati

«Lo sdegno è dipeso dal fatto – spiega il sindaco Paolo Sanna – che dopo le affermazioni della turista autrice della lettera si sia scatenata una gogna mediatica che ha colpito il Fluminese. È chiaro che ci dispiace per quello che è accaduto e condanniamo i proprietari della casa vacanze. Ma con un singolo caso non si può incriminare un intero territorio». In effetti, uno dei due coniugi vacanzieri nel scrivere la lettera, dichiarando di non essere “polli da spennare” per via del costo dell’affitto pari a 90 euro al giorno, senza il rilascio della ricevuta fiscale e di un appartamento alquanto sporco, faceva presente di essersi recata in un supermercato della vicina Buggerru e di aver trovato altri turisti, che si lamentavano per fatti analoghi accaduti nella zona. «Sicuramente si trattava di una struttura non accreditata – aggiunge Sanna – con gli abusivi c’è da aspettarsi di tutto». Ma ovunque.

Siniscola

Quello che ha fatto adirare maggiormente gli amministratori comunali e molti cittadini di Fluminimaggiore, sono però le affermazioni sul caso dell’assessore al Turismo di Siniscola, Stefano Grecu. «Il collega amministratore comunale – prosegue Sanna – condanna quello accaduto nel nostro paese. Poi invita la coppia di turisti a trascorrere a titolo di scuse gratuitamente alcuni giorni nella sua struttura ricettiva davanti a La Caletta. È come se avesse voluto sostenere, che dalle sue parti fatti del genere non accadranno mai. Ritengo sia stato un atteggiamento alquanto scorretto, soprattutto da parte di chi rappresenta un Comune dell’Isola». Tra gli addetti del settore, tutti assicurano che quello accaduto si tratti di un fatto isolato. «Ogni anno nel periodo estivo – dichiara Antonella Pintus, presidente della Pro Loco – incontro turisti che affittano le case in zona da decine di anni. Nessuno si è mai lamentato. Forse perché si tratta di affitti regolari». Così anche per Sabrina Spagnuolo, presidente della coop turistica Start Uno. «Sono fatti che accadevano anni fa – assicura – anche se non frequentemente. Attraverso il nostro ufficio turistico da anni non sentiamo più chi si lamenta sullo stato delle case vacanze». Intanto a Fluminimaggiore si è scatenata la caccia ai locatari incriminati. «Non sta a noi verificare di chi si tratti – conclude Paolo Sanna – posso solo dire che i nostri concittadini sono persone perbene. In molti tra le mille difficoltà cercano di promuovere in maniera regolare il turismo, per creare economia e lavoro. Bisogna stare attenti a non fare di tutta un’erba un fascio».

