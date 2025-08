Nessuno pota l’albero: appartamenti al buio  

In via Efisio Marini, zona Monte Urpinu, c’è un albero cresciuto così tanto che in alcuni appartamenti è difficile aprire le finestre. Per non parlare dell’oscuramento totale delle stanze. Gli inquilini hanno inviato numerose segnalazioni al Comune ma non hanno ancora ottenuto risposte.

Recentemente l’assessora comunale con delega al Verde, Luisa Giua Marassi, ha ricordato che ci sono importanti arretrati sulle potature in città che – ha detto – in certi casi non venivano fatte da dieci anni. Nelle ultime settimane le squadre del servizio Parchi, verde e gestione faunistica del Comune stanno operando nelle zone più critiche (viale Merello in primis, che è stata parzialmente chiusa al traffico per due settimane) ma il lavoro da fare è ancora tanto. Gli unici a beneficiare della folta chioma verde sono i pochi automobilisti che possono lasciare l’auto all’ombra.

