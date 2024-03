Nessuno partecipa alla gara: lavori impossibili 

Tutti chiedono la messa in sicurezza della viabilità del centro abitato di Arbus ma nessuno è disposto a eseguire i lavori. La gara d’appalto, avviata a maggio dello scorso anno, è andata deserta. Dalla piattaforma Sardegna Cat del 19 gennaio risulta che nessuna delle tre ditte, invitate dal Comune si è candidata. Un quadro economico complessivo di centomila euro, fondi delle servitù militari del 2018. «Arrivati a questo punto – dice il sindaco Paolo Salis – si aprono due strade: l’ipotesi della procedura negoziata consultando un numero limitato di operatori per scegliere l’offerta più vantaggiosa oppure, se questa non dovesse andare in porto, saremo costretti alla revisione economica dell’opera. Potrebbe essere la somma disponibile a scoraggiare le imprese». Ipotesi che trova sostegno nel lungo iter burocratico di almeno 4 anni, compresi i tempi per l’esito dell’appalto, che non tiene conto dell’aumento dei prezzi. Nel 2020 il Comune aveva già in cassa i fondi e il progetto pronto. «Il primo intoppo - ricorda Salis - arrivò dal diniego dell’Anas alle strisce pedonali rialzate in via Costituzione, davanti all’ingresso della scuola. Un divieto che ha comportato la modifica del progetto. Seguì la selezione delle imprese, il bando di gara e l’esito finale. Gli uffici sono già al lavoro per il passo successivo». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA