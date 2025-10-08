«Nessuno mi ridarà Chiara» 

Un’attesa dolorosa, un procedimento giudiziario che «non cambierà i fatti. Nessuna sentenza potrà mai restituirmi Chiara ma cerco di andare avanti per continuare a farla vivere aiutando i ragazzi». Piero Carta, il papà della 13enne uccisa dalla mamma Monica Vinci, lo ha ripetuto anche ieri all’uscita del Tribunale. Il primo pensiero è sempre per la figlia ma al di là del lato umano, l’iter della giustizia prosegue.

In Aula

L’udienza preliminare è stata rinviata al 10 dicembre, la giudice Cristiana Argiolas ha preso tempo per consentire un’eventuale partecipazione di Monica Vinci all’udienza. Inoltre ha chiesto che il responsabile della Rems, in cui si trova la mamma, dovrà informare il giudice sulle attuali condizioni di salute e se persistano elementi di pericolosità sociale della donna, assistita dall’avvocato Gianluca Aste. L’avvocata Anna Paola Putzu ha annunciato la costituzione di parte civile del papà Piero Carta.

Gli scenari

Tutto rimandato di due mesi ma intanto la relazione sulle condizioni di Monica Vinci, soprattutto in merito alla sua eventuale pericolosità sociale, può essere determinante per i futuri sviluppi del procedimento giudiziario. Qualora la 54enne fosse ritenuta pericolosa socialmente si dovrebbe andare a dibattimento, non potrebbe essere emessa una sentenza di non luogo a procedere. Nel caso contrario, invece, si potrebbe seguire l’iter di un’udienza preliminare ordinaria ed eventualmente, se venisse confermata la totale infermità mentale (come sostengono difesa e consulente del giudice), chiudere con una sentenza di non luogo a procedere.

Le perizie

Fondamentale potrebbe rivelarsi dunque questa nuova perizia dopo che dall’incidente probatorio erano emerse tesi diverse. Il professor Maurizio Marasco, perito della giudice Federica Fulgheri, e il professor Giampaolo Pintor, consulente dei difensori Gianluca Aste e Federica Sanna, concordano sulla totale infermità di Monica Vinci al momento della tragedia. Entrambi ricordano le patologie di cui la donna soffriva in passato e insistono sulla pericolosità per sè e per gli altri. Il consulente del pm Valerio Bagattini, il professor Stefano Ferracuti (docente dell’Università La Sapienza di Roma) invece sostiene la seminfermità della 54enne.

L’inchiesta

Secondo quanto emerso nelle indagini, la 54enne da tempo soffriva di un forte disagio personale, in passato era stata in cura poi il malessere si sarebbe acuito di nuovo fino alla tragedia. Non è mai emerso un movente preciso (inizialmente si era parlato dell’intenzione di Chiara di andare a vivere con il padre Piero), solo Monica Vinci potrebbe rivelare cosa sia accaduto il 18 febbraio 2023 nella casa di via Martiri del Risorgimento ma finora c’è sempre stato silenzio.

