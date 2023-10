«Nessuno metta in pericolo i nostri boschi» 

La Regione avvia verso la conclusione le procedure di restituzione ai privati dei terreni in concessione e il cantiere forestale di Portixeddu, potrebbe ben presto chiudere i battenti.

Lo sconcerto

La notizia è arrivata nei giorni scorsi nel municipio di Buggerru, suscitando le proteste dei cittadini del centro minerario e anche quelli della vicina Fluminimaggiore. In primis a prendere una posizione contraria alla chiusura del presidio forestale gestito dall’agenzia regionale Forestas, sono un gruppo di dipendenti dello stesso ente regionale, in forza al rimboschimento lungo il litorale buggerraio, che riunitesi in un comitato spontaneo hanno dato vita a una petizione online, per chiedere la tutela del bosco di pini domestici. «Chiarisco che la contrarietà alla chiusura del presidio Forestas a Portixeddu – spiega Alessandro Algisi, presidente del comitato – non è per la tutela del nostro posto di lavoro, che comunque sarebbe salvaguardato e non a rischio. È per la difesa dell’immenso patrimonio ambientale, rappresentato dal rimboschimento di pini domestici e dove sono presenti tante endemiche specie della flora e della fauna. Restituendo i terreni ai proprietari, non avrebbe senso tenere in piedi per Forestas anche il servizio antincendio durante l’estate e questo rappresenterebbe un pericolo di non poco conto per l’intero territorio».

L’area

L’esteso comprensorio boschivo, caratterizzato da circa 280 ettari non solo di pini domestici ma anche di altre specie della macchia mediterranea. Fu realizzato nei primi anni 50, per imbrigliare le grandi dune di sabbia, che all’epoca impedivano il transito sull’attuale Provinciale 83. Gran parte dei terreni della vasta area, però, sono di proprietà privata. «Il rimboschimento é attraversato da diversi itinerari per il trekking e l’escursionismo ambientale – evidenzia Algisi - tra questi il Cammino minerario di Santa Barbara. Non dimentichiamo che é interessato anche dalla Rete sentieristica sarda. Per questo chiediamo un tempestivo intervento delle diverse istituzioni, sia regionali e sia nazionali, affinché prendano in merito a quello che sta avvenendo provvedimenti per il bene più assoluto che abbiamo». La petizione intitolata “Opponetevi al mettere il nostro bosco nelle mani dei Privati”, disponibile su www.change.org è stata presa d’assalto in questi giorni da tantissime persone. In tantissimi hanno voluto aderire all’iniziativa sottoscrivendo la “raccolta di firme” online. Sul problema sono intervenuti anche i sindaci di Buggerru e Fluminimaggiore, Laura Cappelli e Paolo Sanna, che hanno fatto fronte comune per richiedere un incontro urgente agli enti regionali. «L’elevato pregio naturalistico di quell’area non si discute – precisa Laura Cappelli – in accordo con il collega sindaco di Fluminimaggiore, si è chiesto di voler convocare un incontro con l’agenzia Forestas, il Corpo Forestale e l’assessorato regionale agli Enti locali. Le aree sottoposte a occupazione temporanea possono essere acquisite al patrimonio regionale».