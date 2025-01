nessuno in campo, vince l’allerta rossa  

L’undicesima giornata del campionato Over Uisp non si è disputata. Le condizioni meteo avverse hanno determinato il rinvio di tutte le gare.

Intanto la settimana scorsa si sono giocate tre partite di recupero. Finisce con il successo di misura del Sant’Andrea Frius la sfida (decisa da un’autorete) con la Polisportiva Isili, valida per il quinto turno. Nell’altro recupero, valido invece per l’ottava giornata, gli isilesi incappano in un 3-0 contro l’Ales, mentre sempre per l’ottava giornata si è recuperata anche la sfida tra WS10 Senorbì e Amatori Guspini: gli ospiti si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Boi e Lilliu, non è bastato il gol di Sirigu ai padroni di casa, che restano al penultimo posto con tre punti di una graduatoria chiusa proprio dalla Polisportiva Isili, ferma a quota due.

Con il 3-0 di mercoledì l’Ales invece riossigena la sua classifica e aggancia la Monreale Calcio a undici punti. I sangavinesi però domani affronteranno la Stella Rossa Villacidro nel recupero della nona giornata, mentre per il decimo turno, sempre domani, è in programma la sfida tra WS10 Senorbì e Ales. Chiude il quadro dei recuperi (per la nona giornata) Real Putzu- Sant’Andrea Frius di stasera.