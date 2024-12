Nessuno ha mai voluto adottare Lorella 

Jenny e Jacky (foto in basso a destra), sorellina e fratellino di altri 30 gatti di una colonia, hanno 5 mesi e tanto amore da dare. Il loro fratellino è venuto a mancare, mentre la nostra sorellina è stata adottata. Loro hanno vissuto insieme da quando sono nati e vorrebbero trovare una famiglia che li accolga, magari anche insieme, per continuare a giocare e crescere insieme. Per informazioni pelosettidirosika@gmail.com; whatsapp 3450067133.

Scilla

Scilla (foto in alto a sinistra) ha estremo bisogno di una famiglia che si prenda cura di lei. Ha sei mesi ed è di taglia piccola. «Non facciamole passare il Natale ancora al freddo», è l’appello lanciato dalle volontarie che l’hanno trovata nella campagne di Dolianova. Per informazioni 3274718386.

Atos

Il bellissimo gatto che vedete nella foto in basso a sinistra ha quattro anni, è castrato, negativo fiv e felv. È buono, affettuoso e cerca una famiglia che lo adotti. Si trova a Selargius. Per informazioni 3246003585.

Lorella

Lorella (foto in alto a destra) si trova nel rifugio Amici degli animali di Gonnosfanadiga. Nessuno ha mai chiesto di lei e sarebbe ora che qualcuno lo facesse. Per informazioni Caterina 3486995817.

