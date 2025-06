Nessuno fermerà Cortoindanza: via alla diciottesima edizione

Cagliari e la Sardegna vantano un robusta tradizione nella cultura della danza e il festival Cortoindanza/Logos (giunto quest’anno grazie a Tersicorea alla sua diciottesima edizione) ne è una testimonianza nonostante i tempi siano amari per il settore isolano come denunciato da Simonetta Pusceddu, un nome, una garanzia di professionalità da anni. Ma nonostante «la commissione danza del Ministero della Cultura» abbia bocciato e declassato «nella graduatoria 2025 Fuorimargine, Sardegna Teatro, S’Ala, Oltrenotte, Carovana S.M.I. e Tersicorea» la manifestazione seppur azzoppata sul fronte finanziario non si ferma. E darà il suo meglio questa estate. Sui motivi di questi declassamenti torneremo, vediamo insieme in calendario che andrà avanti sono a dicembre ma puntando i riflettori sugli appuntamenti imminenti.

In città

Dopo l’anteprima di giovedì al TOff (via Sauro) con la creazione “Blu - a cento passi dal mare”, venerdì e sabato il festival ha aperto ufficialmente i battenti con la presentazione delle 7 opere coreografiche selezionate dal Bando alla scrittura coreografica Cortoindanza, alla Manifattura di Cagliari. Il 4 luglio a T.Off gestito dalla Tersicorea sin dal 1989, alle 21 l’autrice e interprete Giorgia Gasparetto con “Two of Three”, musica di Vitus Denif. Il 5 luglio tre spettacoli (dalle 21) sempre al T.Off: “Eppur si muove” con e di Alberto Pagani, “Tupétupa” con e di Federica Marullo e “Honest” di e con lo spagnolo Kiko Lopez. Il 6 luglio (sempre dalle 21) l’autore e interprete Jonathan Frau si ispira all’Arcano XIII di Alejandro Jodorowsky per la sua creazione “XIII senza nome”, a seguire “Dive” e la sindrome del pesce rosso del Collettivo Nanouk, interpreti Marianna Basso e Daniel Tosseghini.

Fuori porta

Il 18, 19 e 20 luglio due spettacoli, alle 20 e alle 20.45, in tre luoghi dell’isola molto suggestivi quali l’Antica Tonnara di Portoscuso, il Museo Antonio Corda di Arbus e l’antico borgo medievale di Tratalias: “Eleonorae” di e con Rachele Montis. Residenza artistica di creazione Rizomi con il tutoraggio di Susanna Mameli, Anthony Mathieu, Simonetta Pusceddu. Produzione esecutiva compagnia Oltrenotte, fotografia Federica Zedda; segue “Two out of three”, di e con Giorgia Gasparetto. Il 1° agosto all’Antica Tonnara di Portoscuso “Un joli désordre dans un silence glacial” della coreografa e interprete brasiliana Maria Clara Bathomarco Bressan Smith, alle 20.30. Il 12 agosto tappa a Cagliari, al Rifugio di Don Bosco con (alle 21) “Memo”, frutto della residenza creativa e co-creazione di Giorgia Gasparetto con Santo Pablo Krappmann. Produzione Compagnia La Bruma. Il 6 settembre alle 21 si torna T.Off con “Il giardino degli eventi”, una “finta” lecture performance di e con Erika Di Crescenzo della Compagnia La Bagarre. Produzione Stalker Teatro. L’11 settembre altro appuntamento al T.Off (sempre alle 21) con lo spettacolo in memoria di Giorgio Caproni “Odor di cipria”, diretto e interpretato da Antonio Piovanelli, in scena con Erika Di Crescenzo. L’11 ottobre “Romanza” alle 21 coreografia e regia di Loredana Parrella al TOff Officina delle Arti Sceniche. In scena Caroline Loiseau, Yoris Petrillo, Ugnè Kavaliauskaite, Romano Vellucci. Il programma prosegue a novembre e dicembre con tanti altri incontri che vi segnaleremo passo passo. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA