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San Michele.
12 agosto 2026 alle 00:41

Nessuno ferma la perdita dalla rete idrica, strada allagata in via Monte Sabotino 

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Una perdita d’acqua all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Monte Grappa sta creando da giorni una grande pozzanghera proprio sulle strisce pedonali. L’acqua, che sembra fuoriuscire da un tombino, continua a scorrere sulla carreggiata, formando un ristagno di notevoli dimensioni che rende difficoltoso il passaggio di pedoni e auto. Una situazione che crea disagi alla circolazione e rischia di provocare sprechi di una risorsa preziosa. Il problema, presente ormai da diversi giorni, richiede un intervento per individuare l’origine della perdita e ripristinare le normali condizioni della strada.

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