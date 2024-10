«Nessuno affitta casa a noi stranieri» 

La ricerca è cominciata un anno fa. Quando il proprietario dell’appartamento dove vive, le ha detto che non poteva rinnovarle il contratto, Badra Amari 61 anni algerina, ha iniziato a contattare agenzie e privati per trovare una nuova casa in affitto, ma senza risultato. «Appena sentono che sono straniera inventano mille scuse e così il risultato è che tra poco, se continua così, la finirò in mezzo a una strada».Eppure Badra ha un lavoro regolare, è assicurata e non ha nessun problema a pagare la locazione. «Certo non posso spendere cifre esorbitanti, ma non ho nessun problema a pagare un monolocale».

Impresa impossibile

Nella sua odissea però Badra non è l’unica: trovare una casa in affitto in città, almeno per i lunghi periodi, sta diventando un’impresa quasi impossibile anche per i non stranieri. I proprietari non si fidano più di cedere le loro abitazioni in locazione e preferiscono pagare le tasse ma tenerle sfitte, oppure affittarle soltanto per brevi periodi. Questo per tutta una serie di problemi: come la mancanza di referenze e di lavori sicuri che garantiscano pagamenti regolari.

Cose che però a Badra non mancano. «Io vivo in una casa in affitto da sette anni» racconta l’algerina, «prima ero con mio figlio che però è andato a studiare fuori, così adesso sono sola con il mio cagnolino. Ora però la casa serve al proprietario che, per motivi familiari, deve tornare a vivere qui. Così mi ha dato il preavviso e mi sono messa subito a cercare una nuova abitazione ma ho ricevuto soltanto dei no. Già nel momento in cui sentono il mio accento inventano mille scuse. Mi chiedono “ma è straniera?” e quando dico che sono algerina, chissà perché la casa non è disponibile».

Trent’anni in città

E pensare che in città Badra è arrivata ormai trent’anni fa e i suoi tre figli, sono nati tutti qui. «Sono venuta con il mio compagno di allora che purtroppo mi aveva poi abbandonata quando ero incinta». Ma Badra non è tipa che si arrende: così si è rimboccata le maniche e ha iniziato a lavorare. «In quel periodo ero ospite dell’istituto per madri abbandonate Bambin Gesù a Cagliari». Poi conosce quello che sarà il padre degli altri due figli, «anche in quel caso è finita ma io sono sempre stata indipendente e non sono mai rimasta senza lavoro. Per questo adesso mi fa rabbia questa situazione che si è venuta a creare. Mio figlio mi dice “mamma vieni da me in Francia”. Ma perché me ne devo andare? Perché devo lasciare la città dove vivo da trent’anni, dove ho un lavoro e dove mi trovo bene? Trovo che sia una cosa assurda. Io ho 61 anni e adesso non ho alcuna voglia di spostarmi».

Allarme affitti

La fame generale di affitti è negli annunci che si trovano ogni giorno nei siti online. «Urgentemente cerco in affitto con contratto regolare un bilocale. Siamo due lavoratrici serie. Disponibilità da subito». E ancora: «Da tempo che cerco casa in affitto ma senza nessun risultato, siamo due lavoratori con referenze a tempo indeterminato, siamo in cerca di un trivano con cortile giardino a lungo temine, ottime referenze». Risposta? Nessuna.

