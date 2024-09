«Nessuna zona disponibile, non si tocchi nulla» 

«Non ci sono aree idonee nel territorio di Barumini, non c'è spazio per impianti speculativi che vadano in contrasto con le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e archeologiche presenti: non si deve toccare nulla – ha tuonato il sindaco di Barumini Michele Zucca –. Nella nostra delibera, il messaggio è chiaro. A fargli eco Emanuele Lilliu, della fondazione Barumini Sistema cultura: «Queste manifestazioni hanno l’obiettivo di sensibilizzare le persone, soprattutto per salvaguardare i nostri beni, come il nuraghe Unesco».

Incontri, musica e condivisione. Il palco di Entula, allestito nei pressi del sito Unesco, Su Nuraxi, è stato ha accolto le voci contro la speculazione energetica, ieri a Barumini. Al microfono si sono alternati numerosi interventi, dai rappresentanti dei comitati ai musicisti, che all’unisono hanno voluto esprimere il loro dissenso.

Durante il talk della mattinata, Giulia Lai, del comitato selargino, ha parlato del nuovo disegno di legge regionale sulle aree idonee: «Alle nostre richieste ci siamo trovati di fronte un testo già pronto, e chiediamo di poter interloquire anche per capire il futuro in merito al Tyrrhenian link».

In serata, spazio alla musica con i Tamurita, Sa Razza, Nur, Dr Drer & Crc Posse, Chichimeca, Dr Colpa, Toonik & Garghy, Matteo Leone, Ilienses e i sassaresi Apollo Beat, che non suonavano insieme da quattro anni e hanno scelto proprio il palco di Entula per ricominciare. Gli organizzatori, Alberto Murru e Fabio Carta, e tutti i gruppi, hanno spesso ribadito dal palco il loro no alla speculazione energetica.

