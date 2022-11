Nessuna violenza, assolti 

«Il fatto non sussiste». Assoluzione piena sia dalle accuse di violenza sessuale che da quelle di estorsione, smentite durante il dibattimento dagli stessi testimoni indicati come presenti ai fatti dalla persona offesa. I giudici della prima sezione del Tribunale di Cagliari hanno fatto cadere ogni imputazione nei confronti dei due soci che, nel 2012, gestivano l’hotel Don Pedro di Portoscuso.

Le assoluzioni

Fabrizio Da Pelo, 59 anni di Quartu, non ha chiesto mille euro per restituire una cambiale da 3 mila euro, firmata a garanzia di un prestito, così come il socio Carmelo Scotto, cagliaritano di 55 anni, non ha avuto gli approcci sessuali che un ex cuoco dell’albergo aveva denunciato nella sua querela contro i due manager. Lo hanno chiarito il collegio presieduto dalla giudice Tiziana Marogna che ha accolto le richieste sia del difensore, l’avvocata Daniela Cicu, che del pubblico ministero al termine del processo. Dieci anni fa, dunque, nella struttura ricettiva di Portoscuso non ci fu né estorsione né violenza sessuale nei confronti dell’ex dipendente.

La vicenda complessa

Sin dalle prime fasi dell’indagine, i due albergatori avevano contestato tutte le imputazioni del pm Daniele Caria. Secondo quanto denunciato dal dipendente, Fabrizio Da Pelo nel febbraio 2012 avrebbe chiesto soldi euro per restituire una cambiale firmata a garanzia di un prestito. «Ma credi che i soldi te li davo gratis?» avrebbe detto l'imputato al cuoco, «Te lo dico una volta, se vuoi che ti restituisca la cambiale mi devi dare mille euro, altrimenti non ti restituisco nulla». Il 59enne si è sempre difeso sostenendo che oltre a non aver preteso i mille euro, ci avrebbe rimesso anche i tremila euro del prestito mai restituiti. Nella querela, poi, l’ex dipendente aveva anche accusato Carmelo Scoto di presunti palpeggiamenti: da qui l’accusa di violenza sessuale.