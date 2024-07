«Sì, guardavamo porno e scherzavamo. È vero, mi sono fatto delle canne. Anche quella sera»: Francesco Corsiglia risponde a tutto, anche alle domande della parte civile che cercano di metterlo in difficoltà, in cattiva luce. «È vero che lei ha cercato su Google le parole “striscia di cocaina”?»: chiede l’avvocata (della vittima) Giulia Bongiorno e lui risponde: «È vero, sì. Mi è capitato di cercare quelle parole e io non uso cocaina». Ieri mattina, Francesco Corsiglia (giovanissimo imputato del processo Grillo) è uscito bene dall’esame degli avvocati della ragazza milanese, presunta vittima della violenza sessuale di gruppo che, secondo il pm Gregorio Capasso, sarebbe avvenuta a Porto Cervo, a casa Grillo, la notte del 17 luglio 2019. Corsiglia, difeso dall’avvocata Antonella Cuccureddu, è stato l’unico degli imputati (gli altri sono Ciro Grillo, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta) a sottoporsi ad esame. Ci si aspettava un attacco ad alzo zero della parte civile, nel merito dei fatti. Invece Corsiglia ha risposto soprattutto a domande sulle sue abitudini e sui suoi rapporti con gli tre imputati. Il ragazzo, anche ieri, ha smentito punto su punto la vittima, senza grosse contraddizioni rispetto agli interrogatori (resi al pm durante le indagini) dai suoi tre amici. Una sequenza di foto mostrate in aula ha confermato le sue parole, in particolare sul modesto quantitativo di vodka e di altre bevande alcoliche assunti dai ragazzi. «Nessuna violenza, anzi era lei a volere il rapporto»: queste le parole di Corsiglia riferite alla ragazza, presunta vittima dello stupro. Giulia Bongiorno, uscendo dal palazzo di Giustizia di Tempio, ha detto: «Ci sono molti punti oscuri nella vicenda. Perché Corsiglia non ha denunciato per calunnia la mia assistita, visto che lui sostiene l’infondatezza delle accuse?». E Corsiglia ha anche ribadito di non avere filmato il presunto stupro. Si riprende con i testi della difesa (a partire da quella dell’avvocato Mariano Mameli) il 23 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA