Nessuna vigilanza, blitz al Comune 

Ad accorgersi del colpo sono stati poco prima delle sei i due uscieri Marina Orrù e Bruno Loddo. «Sono entrata dalla porta di sicurezza e quando sono arrivata nell’androne dell’ingresso ho visto sparse per terra le scatole delle caramelle. Poi mi sono resa conto che la porta del bar era stata sfondata e ho immediatamente avvertito i titolari. Non prima di aver aperto l’ingresso del Comune per far entrare il collega Loddo che si era attardato all'esterno per fumare una sigaretta.

Il bottino non gli è bastato. I ladri hanno raggiunto il primo piano e ancora il sesto, dove hanno rovistato negli uffici. In quello dello Stato civile-Decessi hanno rovesciato sul pavimento fogli e documenti allontanandosi senza trafugare - così pare finora – assolutamente nulla. Raid anche all’Anagrafe, dove il pericolo è che potessero mettere mano sulle carte di identità in bianco o altri documenti sensibili.

Hanno avuto vita facile i ladri che l’altra notte hanno fatto irruzione all’interno del palazzo comunale di piazza De Gasperi. Nessuna sorveglianza («Da parecchi anni», raccontano i dipendenti), porte d’alluminio così vecchie e malandate da poter essere aperte con una spinta, un calcio. Superato uno degli ingressi del Municipio i ladri (o magari anche un solo balordo) hanno poi sfondato la porta-vetri del bar rovistando tra gli scaffali, arraffando pacchi di caramelle e dolciumi, bottiglie di vermentino ma soprattutto scassinando la cassa dove i titolari aveva lasciato parte dell’incasso della giornata. Biglietti e monete per circa duemila euro. Forse anche di più. «Si sono portati via tutto, non prima di danneggiare il portoncino. Sono anche entrati nella cucina ma hanno lasciato tutto in ordine», raccontano i fratelli Corrado e Emanuela Picci, proprietari del bar Josè.

L’irruzione

Gli investigatori

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Squadra Volante al comando del dirigente Massimo Imbimbo e gli investigatori della Polizia Scientifica che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del raid e verificare, con gli uffici, se fosse stato portato via materiale importante, oltre naturalmente al bottino rubato dal bar. Ma anche per individuare eventuali impronte capaci di inchiodare i responsabili, sempre che questi siano già conosciuti alla forse dell’ordine. Il caso è poi passato nelle mani della Squadra Mobile guidata da Fabrizio Mustaro che ha acquisito le immagini delle telecamere presenti in piazza De Gasperi. Potrebbero aver ripreso i colpevoli del raid consentendo così alla Polizia di chiudere il cerchio. Resta – come denunciato con forza da numerosissimi dipendenti – la mancata presenza di un vero servizio di vigilanza, indispensabile in un palazzo comunale dove funzionano servizi assolutamente importanti come l’Anagrafe. Ieri mattina verso all’ora di apertura, la tensione era palpabile. Impiegati e funzionari sono arrivati quando ancora gli investigatori della Polizia di Stato stavano completando il loro lavoro.

La polemica

Rabbia: tanta. Polemiche: molte. «C’era da aspettarselo, lo stiamo dicendo da anni di sistemare le porte. Questo è un luogo dello Stato, non può essere abbandonato in questo modo». Lo hanno ribadito in tanti. Le condizioni degli ingressi troppo facili da aprire con un semplice calcio, sono facilmente verificabili. E di certo lo sapevano i ladri. «Siamo circondati da persone che bivaccano qui intorno, non vogliano accusare nessuno ma questo è il Comune e non si possono ammettere degrado e disattenzione». Come la porta di uno degli scivoli chiusa con un grosso elastico.

Dice l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda: «Certo le porte non sono in condizioni ottimali e dobbiamo sostituirle. Purtroppo anche il servizio di vigilanza manca da parecchi anni. Non c’è da quando sono assessora, non c’era quand’ero consigliera».

