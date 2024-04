Nessuna truffa sul pass disabili: assolto un pensionato 

Era stato denunciato per truffa e sostituzione di persona dopo essere stato sorpreso ad usare un pass per disabili, ma in realtà stava solo facendo commissioni per la moglie che, dopo una grave malattia, aveva ottenuto il tagliandino perché si trova inchiodata su una sedia a rotelle. Alla fine sia la Procura che il giudice per le indagini preliminari hanno condiviso che non ci fosse alcun reato nel comportamento di un pensionato di 64 anni, residente nel Cagliaritano.

La denuncia risale a quattro anni fa, quando l’uomo era stato identificato da una pattuglia mentre andava a riprendere l’auto lasciata in un parcheggio per disabili. Il tagliando era intestato alla moglie che, però, era rimasta casa. L’automobilista aveva dichiarato che era andato a fare una commissione per la compagna, da qui l’uso del tagliando. L’inchiesta è stata archiviata per effetto di una pronuncia della Suprema Corte. «Non integra il delitto di truffa ai danni dell’ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità né quello di sostituzione di persona», spiegano i giudici, «la condotta di chi esponga sul parabrezza dell’auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo».

