Nessuna truffa informatica: assolto un professionista 

Non era complice della truffa, ma anche lui vittima della clonazione di una carta prepagata. Un professionista di Assemini, Roberto Piras, è stato assolto («Per non aver commesso il fatto») dall’accusa di aver partecipato ad un raggiro telematico che, cinque anni fa, aveva coinvolto una trentina di vittime in tutta Italia, attraverso delle finte vendite sul web.

L’indagine era stata avviata dalla Polizia Postale di Bologna dopo le denunce di alcune persone che avevano fatto acquisti su alcune piattaforme online (Ebay e Subito), non ricevendo poi la merce dopo il pagamento effettuato su carta prepagata. Il fascicolo era poi stato trasmesso alla Procura di Cagliari perché la carta prepagata era intestata a Piras e i soldi risultavano accreditati su quella tessera.

Il processo ha però dimostrato che il professionista era del tutto estraneo alla vicenda. La sua tessera prepagata, usata in passato anche nel suo caso per fare degli acquisti, sarebbe stata clonata e utilizzata per mettere a segno le truffe. Piras, dal canto suo, si sarebbe accorto della clonazione solo quando ha ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini preliminari. Solo una perizia tecnica successiva, effettuata sulla carta fisica e sui flussi di soldi, ha potuto accertare che la tessera era stata duplicata e che i soldi dei raggiri finivano non in Sardegna ma altrove. Da qui l’assoluzione con formula piena da parte del giudice Giampiero Sanna. (fr.pi.)

