Nessuna traccia, non ci sono speranze 

Udine. Patrizia, Bianca e Cristian. Dalla più giovane al più grande, dai 20 ai 25 anni, tutti e tre uccisi dalla piena improvvisa del fiume Natisone.

Il precedente

Ieri, a quasi 36 ore dalla scomparsa, i soccorritori avevano perso ogni speranza di ritrovare i giovani in vita, ma ovviamente proseguono nelle ricerche per restituire i corpi alle famiglie. I parenti sono giunti ieri mattina sul posto e per tutta la giornata hanno assistito, muti, alle verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici della Protezione civile. Un precedente friulano desta ulteriore inquietudine: un esperto sommozzatore che morì in zona fu ritrovato casualmente e solto due anni più tardi, il corso d’acqua presenta numerose forre nelle quali si può restare impigliati.

«Nel panico»

Quando i ragazzi si erano avventurati nel suo letto per scattare qualche foto ricordo c’erano tante cose da celebrare: il test appena superato da Patrizia, iscritta al secondo anno dell’Accademia di Belle arti, e la riunione familiare di Bianca, da tre giorni in Italia per fare visita ai genitori e al fidanzato Cristian, che dopo una sosta in Austria dal fratello si era precipitato in Friuli per stare con lei. Un momento di gioia da condividere e immortalare con il telefonino. Ma in pochi minuti il torrente, ingrossato a monte da precipitazioni eccezionali, ha iniziato a salire. I ragazzi avevano percorso un sentiero che conduce al centro del greto: da quella posizione si sono visti sbarrare la strada del ritorno da una prima lingua d’acqua. In quell’istante c’è stata la loro ultima chance di salvezza. «Erano all’asciutto - ricorda l’autista dello scuolabus che passava sul ponte soprastante - ma già nel panico. Si vedeva che non sapevano cosa fare. Li separava dall’argine soltanto un tratto di un paio di metri d’acqua, fondo al massimo fino all’altezza del loro busto. Non se la sono sentiti di guadare, sono arretrati fino al centro del letto del fiume». Lì hanno atteso i soccorsi, nell’abbraccio tristemente famoso da un video girato da riva.

RIPRODUZIONE RISERVATA