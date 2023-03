Nessuna traccia di Rosa Bechere, settimane di lavoro dei Carabinieri del Ris di Cagliari non chiudono il caso della pensionata olbiese scomparsa alla fine di novembre dell'anno scorso. La Procura di Tempio sta ricevendo gli esiti di sopralluoghi, accertamenti tecnici e comparazione del DNA affidati al Ris. Ad oggi non ci sono elementi, tra quelli acquisiti dal pm Daniele Rosa, che possano provare la responsabilità degli indagati, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu e fornire indicazioni sul presunto omicidio della pensionata e sul luogo dove potrebbe essere stato nascosto il corpo.

I Carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno lavorato per giorni in tre abitazioni, due a Olbia (quella della vittima in via Petta e la casa occupata dagli indagati in via Aretino) e una nella frazione di Su Canale (a Monti) usata per qualche tempo da Meloni e Beccu.

Le case non “parlano”

Durante i sopralluoghi e le verifiche effettuate con l’utilizzo del Luminol, si era parlato dell’individuazione di reperti organici, in particolare ematici. Una circostanza, per la verità, mai confermata dagli investigatori. E in effetti su questo fronte non c’è alcuno sviluppo interessante. Stesso discorso per altre verifiche sull’auto della vittime e su una piccola imbarcazione della coppia indagata. A riprova della situazione di empasse, almeno su questo filone delle attività della Procura, c’è la restituzione della casa di via Aretino alla coppia sotto inchiesta.

Una situazione surreale, con la casa passata ai raggi x dal Ris perché possibile teatro del delitto, che viene restituita agli indagati per omicidio. Tra l’altro una casa che la Procura ha restituito a Meloni e Beccu, ma che è di proprietà del Comune di Olbia (c’è pendente un ordine di sgombero). A distanza di tre mesi e mezzo dalla scomparsa di Rosa Bechere la situazione è questa. Dove, invece, le consulenze stanno fornendo riscontri è sull’analisi dei contenuti delle memorie di tutti i telefoni sequestrati.