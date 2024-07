Nessuna traccia di Francesca 

Sono arrivati in cinquanta di buon mattino per setacciare otto chilometri del greto del rio Picocca sulle tracce di Francesca Deidda, la donna di 42 anni misteriosamente scomparsa il 10 maggio scorso da San Sperate. Una scomparsa con giallo: il marito Igor Sollai è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa e di averne occultato il cadavere. L’autotrasportatore nega di aver ucciso la moglie che - ha dichiarato - invece si sarebbe allontanata volontariamente. Giovedì, l’uomo sarà nuovamente interrogato dal giudice Marco Cocco. Ci saranno novità?

Le ricerche

Ieri, Picocca a secco non ha svelato il mistero. Di Francesca non è stata trovata traccia. Verso le 14, i carabinieri dei Cacciatori di Sardegna, i 25 uomini del Soccorso alpino e speleologico, gli uomini della Protezione civile e i Vigili del fuoco sono tornati a casa. Tanta fatica, tanto sole e nulla che possa condurre alla donna scomparsa. C’erano anche i sommozzatori-pompieri: è stata scandagliata qualche voragine e qualche profonda pozza d’acqua fra i canneti. Il terzo giorno di ricerche insomma non ha portato novità significative.

All’alba di ieri gli uomini in divisa si sono fermati vicino al Ponte Romano, sulla vecchia Orientale, come nei giorni scorsi. Tutti pronti per l’ennesima battuta a piedi, questa volta sul letto del Picocca a secco da tempo, capace solo di far vedere qua e là qualche pozzanghera d’acqua stagnante. Qui non piove da novembre. C’era da rintracciare qualcos’altro di riconducibile a Francesca Deidda dopo il ritrovamento mercoledì scorso del “bite” dentale (riconosciuto dall’odontotecnico: «Sì, è quello che ho preparato per Francesca Deidda»); ora si resta in attesa dei riscontri genetici e su altri reperti (con presunte tracce ematiche) all’esame del Ris.

A secco

La zona è impervia, tra rocce e macchia mediterranea che segna i confini fra San Vito e Sinnai dove un tempo pascolavano le capre. Quelle montagne sono deserte, ma oggi potrebbero nascondere la chiave di quel grande mistero legato alla scomparsa della donna di San Sperate. Ieri le ricerche hanno interessato otto chilometri di fiume senza acqua: pietre e solo pietre, effetto dalla siccità. A maggio, quando la donna è scomparsa, la situazione non era molto diversa. I sommozzatori hanno controllato qualche anfratto dove l’acqua c’è ancora: pare non sia stato trovato nulla.

I controlli hanno interessato quattro chilometri di fiume prima del ponte; altri quattro, oltre il ponte. La zona è stata minuziosamente setacciata a pettine tra la bassa piana alluvionale del Picocca, e i rilievi isolati di “Monte Antoni Peppi” e Torre delle Saline. I rii Corre ‘e Pruna, Ollastu e il Cannas, rappresentano i tributari più importanti del Rio Picocca. La prossima settimana arriveranno anche i cani molecolari addestrati nella ricerca di persone scomparse.

A San Sperate

A San Sperate si prepara alla fiaccolata di stasera, alle 21, in piazza Primo maggio. L’appuntamento è stato pensato dall’amministrazione (maggioranza e minoranza all’unanimità) che durante una riunione a porte chiuse, lo scorso giovedì sera, ha deciso di annullare la Sagra delle pesche del prossimo fine settimana: nessuna voglia di festeggiare dopo la scomparsa di una compaesana. In tanti, tantissimi hanno risposto all’appello dell’amministrazione sansperatina. Il sindaco Fabrizio Madeddu spiega: «Le nostre decisioni sono guidate dal senso di comunità. Ringraziamo tutti coloro che vorranno condividere con noi questo messaggio di riflessione».

