Nessuna traccia dell’anziano scomparso dalla casa di riposo 

Proseguono incessantemente le ricerche di Graziano Crastus, l’anziano 88enne scomparso giovedì mattina, intorno alle 10, dalla struttura per anziani “Casa Melania”, in via Gialeto a Sant’Antioco.

Col passare delle ore sale la preoccupazione dei parenti e anche del personale della struttura. Emerge che non sarebbe la prima volta che l’uomo riesce ad allontanarsi dalla struttura. Questa volta però, il passare delle ore e soprattutto le alte temperature fanno temere il peggio. Avrebbe varcato il cancello in un attimo in cui veniva fatta una consegna e il cancello è rimasto aperto. Elicotteri e droni per tutta la giornata hanno perlustrato campagne e anfratti ma dell’uomo, nessuna traccia. Le operazioni di ricerca hanno interessato un terzo dell’isola di Sant’Antioco. Sono coordinate dal responsabile delle unità di soccorso dei vigili del fuoco di Cagliari. A terra stanno operando con la squadra del distaccamento di Carbonia e sono supportati dal nucleo che utilizza il sistema aeromobile comandato da remoto. Ci sono anche i sommozzatori del distaccamento portuale di Cagliari per le ricerche negli specchi d’acqua che si trovano nella zona. Alle ricerche stanno partecipando le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della stazione locale, e i volontari dell’Asso sulcis protezione civile. Sin dalle 17 di giovedì, quando la Prefettura ha fatto scattare l’allarme e le successive operazioni di ricerca, stanno operando anche le unità cinofile del soccorso alpino.