Nessuna traccia dei dispersi, allargata l’area delle ricerche 

LAMPEDUSA. Sono riprese ieri mattina le ricerche dei dispersi dopo il naufragio dei due barconi avvenuto mercoledì a sud di Lampedusa e in cui sono morti 27 migranti, fra cui un neonata. L'area di perlustrazione è stata allargata.

La situazione

I racconti sono molto confusi. In totale sui due barconi partiti entrambi dalla Libia, sembra che vi fossero da 100 a 110 persone. All'appello quindi dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti. Ma appare strano agli uomini che sulle motovedette perlustrano il mare che non sia stato trovata alcuna persona viva o morta. Due cadaveri, già avvistati mercoledì, sono rimasti intrappolati nello scafo affondato. Le ricerche dureranno 72 ore e dovrebbero quindi terminare nella mattinata di domenica. L'eco della tragedia non ha fermato il flusso di barche e barchini dalla Libia verso la Sicilia. Dalla scorsa notte ci sono stati cinque salvataggi con 202 persone fatte sbarcare a Lampedusa. Nell'hotspot si trovano 269 ospiti. Tra i migranti giunti ieri due sono stati portati al poliambulatorio, uno per lipotimia e l'altro per ipotermia; sono stati accertati 34 casi di scabbia, mentre un uomo ha ferite da percosse, uno ha il piede fratturato e un altro ha una ferita a un occhio.

Riconoscimento

Comincerà oggi lo straziante riconoscimento delle vittime del naufragio. Fra i 58 naufraghi nell'hotspot (due sono ricoverati all'ospedale di Agrigento) c'è chi non sa darsi pace perché viaggiava con tutta la famiglia. Ai migranti che dicono d'aver perso un familiare o un compagno di viaggio, magari conosciuto durante la detenzione in qualche safety house libica, verranno mostrate le foto dei volti dei 23 cadaveri che si trovano nella camera mortuaria. I superstiti sapranno così se familiari o amici sono fra le vittime. La procura intanto ha dato il via libera alla sepoltura delle vittime: i 23 migranti - 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata - sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza.

