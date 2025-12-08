«Nessuna svolta dopo il protocollo con la Giunta» 

Bartolazzi è a un passo dall’uscita di scena e i sindacati confederali fanno suonare la sveglia: «La sanità sarda non può più attendere». Il 4 agosto – ricordano in una nota le segreterie generali di Cgil, Cisl e Uil – le sigle hanno firmato con la presidente Todde e con l’assessore uscente un protocollo che definiva impegni chiari e obiettivi verificabili per imprimere una svolta alla situazione drammatica della sanità regionale. «Quel protocollo rappresentava un atto di fiducia, un patto di responsabilità condivisa, fondato anche sulla garanzia di un sistema di informazione, consultazione e confronto continuo», spiegano Fausto Durante, Pier Luigi Ledda e Fulvia Murru, «ma a oltre quattro mesi dalla firma, però, quella svolta non c’è stata, la realtà che vivono cittadini e lavoratori è immutata: liste d’attesa che si allungano, servizi in sofferenza, territori privi di risposte, personale sanitario costretto a operare in condizioni di emergenza permanente». E adesso, «desta preoccupazione l’incertezza che sembra caratterizzare gli assetti di Giunta. Qualunque siano le motivazioni, il sindacato pretende una sola cosa: che non si creino vuoti di responsabilità, incertezze di governance o rallentamenti nell’attuazione degli impegni assunti. Perché conta una sola cosa: che venga reso subito esigibile ogni punto del protocollo del 4 agosto: assunzioni e stabilizzazioni, rafforzamento della sanità territoriale, riorganizzazione dei servizi, riduzione delle liste d’attesa, potenziamento della domiciliarità, monitoraggio trasparente degli avanzamenti». E adesso, «ci attendiamo che il confronto già programmato per il prossimo 16 dicembre si svolga con la presidente Todde e che rappresenti finalmente un momento decisivo».

