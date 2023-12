Nessuna stecca La Scala in piedi applaude Segre 

È stata una serata inusuale la Prima della Scala, che quest'anno ha aperto la stagione con Don Carlo diretto da Riccardo Chailly. Inusuale per la presenza nel palco reale, dove solitamente siede il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha potuto presenziare, della senatrice a vita Liliana Segre, accomodata accanto al sindaco Giuseppe Sala, e vicino al presidente del Senato Ignazio La Russa. Inusuale per le urla partite dal loggione, “No al fascismo” prima dell'inno di Mameli e “Viva l'Italia antifascista” dopo. Inusuale per il malore del basso Michele Pertusi che, nonostante i problemi di voce, ha continuato a esibirsi. Inusuale per il no dei rappresentanti di Cgil e Anpi della Scala a un saluto istituzionale con La Russa, che ieri sera non è sceso, come solitamente avviene, nei camerini per salutare gli artisti. Sono andati solamente il sindaco e il sovrintendente Dominique Meyer insieme al ministro Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Gianmarco Mazzi a complimentarsi con il maestro Chailly. Che qualche tensione fosse nell'aria si è capito ieri, quando è andato avanti tutto il giorno un tira e molla sui posti nel palco reale, che si è concluso con la decisione di mettere al posto d'onore Liliana Segre.

I vip, i look

E a parte il nero e l’oro, come il glamour impone e l’allestimento del palco suggerisce, il colore della prima è anche il rosso dedicato alle vittime del femminicidio e il viola del femminismo storico. Molte delle ospiti hanno scelto di ricordare con i loro abiti Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano, le due vittime nuovi simboli della lotta alla violenza sulle donne.C’è chi si è dipinta un segno rosso sul viso, chi - come la drammaturga Sabina Negri - ha indossato scarpe rosse e chi - la chirurga plastica Dvora Ancona - ha scelto un intero abito nel colore che è il grido di rivolta contro la violenza patriarcale.

Tra gli ospiti della serata anche Ornella Vanoni, accompagnata dall’artista Francesco Vezzoli, la cantautrice Patti Smith, arrivata con un’amica, l’attore Neri Marcoré e tutto il mondo dell’imprenditoria milanese.

