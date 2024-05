Nessuna stangata in riva al mare 

Stessa spiaggia, stessi prezzi. Anche questa stagione i titolari e gestori di chioschi e stabilimenti del tratto quartese del Poetto, al centro in questi giorni della polemica sul pagamento della Tari, hanno deciso di mantenere invariate le tariffe di ombrelloni e lettini. In alcuni casi ci sono stati aumenti che non superano però il 10% su un costo già basso.

Così per assicurarsi un posto in riva al mare per due lettini e un ombrellone, ingresso giornaliero, si va dai 17 ai 25 euro nei prefestivi e festivi, con sconti e tariffe dimezzate se si arriva nel pomeriggio. E i bagnanti sembrano gradire: la campagna abbonamenti procede a ritmo spedito e le prenotazioni non mancano soprattutto grazie alle colonie di bambini.

Gli operatori

Gigi Carta, dello stabilimento Passaggio a Nord Ovest, ha prezzi fermi dal 2022: 17 euro per due lettini e un ombrellone dalle 8,30 alle 19,30 che si riducono a 10 euro per mezza giornata. L’abbonamento di 90 giorni arriva a 870 euro, circa 9 euro al giorno. Abbiamo deciso di lasciare i prezzi invariati» dice, «perché altrimenti la spiaggia resta vuota. Le persone sono già alle prese con la crisi, con tante cose da pagare e non vogliamo gravare ulteriormente». Tanto che «le cose stanno andando bene non possiamo lamentarci. Abbiamo i clienti fissi e abbiamo anche avviato le prenotazioni online».

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno anche al B- Stone, dove il titolare Stefano Manunza spiega che «due lettini e un ombrellone vanno dai 18 euro dal lunedì al venerdì ai 20 euro il sabato e la domenica a giugno, che diventano 20 e 23 euro a luglio e agosto, esattamente come l’anno scorso».

Aumenti minimi

Piccolo incremento del dieci per cento invece all’Alta Marea di Gianni Murru: «I nostri prezzi erano fermi da quattro anni e abbiamo fatto un piccolo ritocco che però poco cambia. Andiamo dai 20 euro dal lunedì al venerdì ai 25 nei festivi e prefestivi. La nostra clientela è formata soprattutto da famiglie e non volevamo creare disagi con aumenti superiori. Gli abbonamenti poi sono al 50% del prezzo giornaliero: 1200 euro per l’intera stagione che vuol dire 13 euro al giorno per due lettini e un ombrellone. Le prenotazioni ci sono, stiamo lavorando bene e poi avremo 150 bambini delle colonie».Alessandro Cappai di Sottovento conferma, «il tariffario dell’anno scorso che arriva a un massimo di 25 euro per la giornata di Ferragosto».Al Blu Sky di Alessandro Vargiolu in prima fila sono 20 euro, 19 nella seconda e 17 nella terza. «Non abbiamo fatto aumenti nei weekend» assicura «e abbiamo le tariffe dimezzate dalle 14. L’anno scorso avevamo aumentato di un euro».Al Colibrì si va dai 22 ai 25 euro. «Abbiamo aumentato l’ingresso giornaliero del 10 per cento dopo tre stagioni» dice il titolare Stefano Versace, «tenendo invece pressoché invariate le varie tipologie di abbonamento».

Prezzi e strisce blu

I prezzi del litorale quartese restano quindi bassi anche per non gravare ancora di più sui bagnati che da metà giugno saranno costretti di nuovo a fare i conti con i parcheggi a pagamento e con le strisce blu distribuite soprattutto davanti alla Marinella.

RIPRODUZIONE RISERVATA