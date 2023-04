Nessuna stalla ai piedi delle dune 

Sì al maneggio nell’area di Piscinas, non più sulla spiaggia, ai piedi delle dune, ma lungo la strada che dal mare porta al sito minerario di Ingurtosu. Il passo avanti del progetto “Melting pot”, uno spazio di incontro per favorire ai pellegrini del cammino di Santa Barbara la mobilità a cavallo, in bicicletta e in quad, è della Regione che, dopo la bocciatura di due anni fa, ha promosso la nuova proposta del Comune di Arbus che nei giorni scorsi, in sede di Conferenza di servizio, ha recepito le indicazioni degli enti interessati, dieci in tutto.

Punto attrezzato

L’idea di un punto attrezzato per l’incontro a Piscinas dei pellegrini del cammino minerario di Santa Barbara e dei turisti dei villaggi della Costa Verde, risale al 2019. Fu allora che il Comune partecipò al bando del Gal Linas e ottenne un finanziamento di 200 mila euro da destinare alla messa in rete di itinerari turistici, aree attrezzate e sentieri segnalati. Nel dettaglio le opere prevedevano due box in legno per l’accoglienza, l’informazione, panchine e tavolinetti all’esterno; ricarica e manutenzione delle bici elettriche e dei quad; un atterraggio per parapendio; pedane per camminare sul parcheggio; scavi per la linea elettrica e telefonica; quattro box per i cavalli da escursioni.

Il “no” della Regione

Il “no” forte e deciso della Regione è stato solo per la stalla, impossibile da realizzare in un sito ambientale d’interesse europeo. Accolto l’invito a rimodulare il progetto, ora c’è il via libera degli enti coinvolti: la Regione, la soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, il Gal Linas del Campidano, il Parco Geominerario, il demanio, l’Arpas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Direzione generale del demanio e patrimonio di Cagliari.