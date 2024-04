nessuna sorpresa: ok sennori e ferrini 

Iniziano senza sorprese le semifinali della C Unica di basket. Sennori prende il sopravvento nel secondo tempo e piega le resistenze dell’Olimpia (65 punti per la coppia Hubalek-Cordedda). Successo sofferto invece per la Ferrini, che stringe i denti nel finale e viene a capo della Torres. Nel prossimo weekend le Gare 2 a campi invertiti.

Nei playout il Cus Sassari passa a Elmas e si guadagna il matchpoint salvezza da sfruttare in casa.

Ferrini-Torres 71-70

F. Delogu Legnami Quartu : Arena, Graviano 2, Sarritzu ne, Saba 3, Vadilonga ne, Pedraz- zini 11, Samoggia 21, Fois 4, Madau ne, Salone 25, Marras 5, Porru ne. Allenatore Cocco

Sef Torres : Dore 26, Raffo 2, Biolchini 14, Basoli, Tanda, M. Piredda 4, N. Pisano 17, S. Piredda 7, Cabras. All. Carlini

Parziali : 16-23; 32-38; 54-52

Sennori-Olimpia 94-79

Innovyou Sennori : Nieddu ne, Cordedda 34, Cherchi, S. Piras 2, M. Piras, Merella 11, Marreu, Tola 9, Pisano 7, Bertolini ne, Hubalek 31, Medda. Allenatore G. Piras

Olimpia Cagliari : Motzo 8, Mercenaro 4, Tocco 13, Piana 3, Chessa 2, Corsi 16, Palazzi 12, Dessì ne, Pili 8, Terrosu 13. Allenatore Zucca

Parziali : 25-25; 50-45; 74-61

Elmas-Cus SS 66-76

Manitech Elmas : Biggio 6, Secci, Podda 11, Oppo ne, Di Ciaula 12, Olla 5, Vadilonga 8, Cariccia ne, Serra 9, Carrucciu 15. Allenatore Meloni

Cus Sassari : Onali 3, Manca, Demartis, Lizzeri 6, Spanu 23, Ruiu 1, Campus 6, Cecchini 9, D’Elia 27, Desole 1, Canu, Gaio. Allenatore Sassu

Parziali : 17-18; 34-33; 45-48

